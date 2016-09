Bajo un clima fresco, en su mayoría vestidos de blanco, portando banderas y carteles a favor de revocatorio, coreando consignas y enarbolando una bandera gigante y de manera cívica, centenares de sancristobalenses se concentraron, pasadas las diez de la mañana en el Obelisco, a fin de respaldar la marcha que tuvo lugar este jueves en Caracas para exigir al CNE la fecha para la recolección del 20 % de las firmas de referendo.

Aunque durante todo el día prevaleció en el ambiente expectativa sobre lo que podría ocurrir en la Capital por la movilización -tomando en cuenta las dificultades que algunos tuvieron para llegar- y la repercusión en los estados del interior del país, para bien de la colectividad, la jornada transcurrió en calma, salvo algunos focos de protestas con quema de cauchos en varios puntos, que tuvieron lugar después de las tres de la tarde, en la esquina de Toyotáchira en la avenida 19 de Abril, la vía a Caneyes, a la altura de la Panadería “El Viajero” y en Las Lomas.

La mayoría de los líderes de la MUD regional se movilizaron a Caracas por lo que solo algunos dirigentes locales animaron la concentración desde un camión dispuesto frente al Obelisco, al cual también subieron varios ciudadanos y se alternaron el micrófono para expresar su descontento por la escasez de alimentos y las colas para adquirir lo poco que llega y su vez reclamar al Poder Electoral su derecho de hacer uso de un mecanismo constitucional como el referendo revocatorio para cambiar de gobierno este mismo año.

A las once y media arribaron los estudiantes en masa, con euforia se unieron a los manifestantes y eran aplaudidos por los manifestantes que de inmediato empezaron a corear “y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer”.

Gerardo Manrique, presidente del Centro de Estudiantes de la ULA Táchira, manifestó:

“Estamos dando la cara como tachirenses y jóvenes que somos tomando la batuta de la lucha para superar estos tiempos. Convocamos a la toma del Obelisco, comprometidos con la lucha de los venezolanos le decimos al pueblo venezolanos que cuente con el movimiento estudiantil unido y organizado, tenemos que decirlo responsablemente, es falso que tenemos grupos armados haciendo bombas molotov”.

“Señor gobernador Vielma Mora, deje la cobardía a un lado, acérquese a la ULA y corrobórelo, nosotros no somos ningunos criminales, los únicos que fomentaron la violencia un 4-F fueron ustedes por golpistas. Así que los hacemos responsables de lo que le pueda pasar a alguno de nuestros muchachos”, recalcó.

Añadió Manrique: “No nos amedrantarán, anoche un grupo de colectivos con la GN pasaron a amenazar a los vigilantes que pernoctan en la universidad, lanzaron morteros y dijeron groserías, gracias a Dios cayó un aguacero y no pasó a mayores, pero les exigimos respeto a nuestra institución, son unos cobardes a los que la gente no quiere y a se les acabó el tiempo de gobernar”.

Por su parte, Daniel Cárdenas, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UNET, manifestó: “Nos reunimos aquí los universitarios junto al pueblo, los gremios, los transportistas, las amas de casa, los trabajadores, para decirle a este gobierno que no sirvió, que este sistema se acabó y se les terminó el tiempo. La gente está en la calle diciéndole al gobierno: no más hambre, no más desempleo, no más delincuencia, no más crisis”.

—Hoy, en la cuna de Bolívar le decimos a Nicolás Maduro se le acabó el tiempo y exigimos referendo revocatorio para este año 2016, dejen de pisar la Constitución, aquí está un pueblo firme y decidido a rescatar sus derechos y a defender su Constitución y le dice ¡ya basta! a Maduro y a este régimen ladrón y narcotraficante que está en Miraflores acaparando el poder y los recursos de todos los venezolanos— sentenció Cárdenas.

Focos de violencia dispersos

A la una y media de la tarde, en un hecho confuso se dijo que desconocidos incineraron una motocicleta propiedad de un presunto delincuente que se encontraba infiltrado en el lugar para cometer fechorías, sin embargo no hubo versión oficial de lo ocurrido.

Luego, pasadas las cuatro de la tarde, un grupo de dirigentes que aún se encontraba en El Obelisco, al parecer bajo los efectos del alcohol, según denunció el gobernador Vielma Mora, fue dispersado con bombas lacrimógenas y un camión ballena de la Policía regional, y tras un intercambio de piedras con los uniformados ambas partes acordaron retirarse del lugar.

También marcharon desde otros municipios

La marcha de aquellos que querían protestar este 1° de septiembre no se circunscribió a la capital tachirense, pues muchas personas residentes en los municipios Andrés Bello y de montaña, así como de la frontera, se trasladaron a pie hasta la capital tachirense para asistir a la concentración en la avenida 19 de Abril.

Bajo un completo civismo y siempre enarbolando el tricolor nacional, quienes marcharon desde los diversos puntos cardinales del estado mostraron la intención de un cambio político en paz y armonía.

Con el transcurrir de las horas y a medida que llegaba la hora central de la marcha en el Obelisco de Los Italianos, los manifestantes retornaron tranquilamente a sus hogares, luego de cumplir con la convocatoria que efectuó la Mesa de la Unidad Democrática.

Leidy Zafra