“La impunidad de Santos tiene un enorme costo social, moral y ético. Los colombianos en Venezuela queremos un acuerdo con raíces de justicia para que germine la verdadera paz, donde se dignifique a las víctimas y se castigue el delito. Por eso, respaldamos al congresista Álvaro Uribe y al Centro Democrático y el próximo 2 de octubre votaremos “No” al plebiscito con las FARC, porque no podemos premiar el crimen, el narcotráfico y el delito; y votar “Sí” es apoyar un acuerdo infame, que les está enseñando a las futuras generaciones de colombianos que el crimen sí paga”.

Cuestionó Solano que: “La guerrilla tiene 52 años masacrando al pueblo en ciudades, carreteras y zonas rurales, secuestrando menores de edad, ejerciendo el narcotráfico, sembrando minas quiebra patas y cometiendo toda clase de delitos de lesa humanidad en Colombia. Ahora, los premian; les darán 10 curules, 5 en el senado y 5 en la Cámara, 7 mil millones de pesos les regalarán a la guerrilla cada año durante 10 años, más 620.000 pesos mensuales a cada guerrillero desmovilizado y un sueldo especial a cada comandante y los jefes de la guerrilla tendrán sueldo igual a los congresistas”.

“Tampoco –continuó- pagarán cárcel por sus delitos, tendrán un canal de T.V. para difundir su ideología y no entregarán el dinero producto de sus actividades ilícitas”.

—Este acuerdo de paz, los colombianos en Venezuela no lo compartimos, porque está triunfando el crimen, el delincuente sale victorioso y la justicia brilla por su ausencia, nadie en Colombia ni en el mundo quiere la guerra, pero tampoco queremos la paz de Santos, porque tiene un enorme costo social, no dignifica a las víctimas y por el contrario, premia a los culpables del delito, la extorsión, los carros bombas, el secuestro, los niños mutilados, las niñas y niños violados, el cultivo de drogas, la muerte por encargo y el narco-terrorismo— argumentó el dirigente.

Ratificó que: “Con este acuerdo perverso, Santos premia a los delincuentes y humilla a las fuerzas militares, poniéndolas al mismo nivel de los terroristas, desmoralizando la institución de mayor credibilidad en Colombia”.

“El presidente Santos señala que con este acuerdo se acabará la violencia, cuestión que no es verdad, la violencia no termina mientras no exista justicia, y continuará con los grupos armados al servicio del narcotráfico y un gobierno sin voluntad política, para castigar al delincuente con todo el peso de la ley”, sentenció Néstor Solano.

(LZ)