Conatos de violencia en tres puntos del Táchira denunció Vielma Mora

El gobernador José Vielma Mora declaró que luego de la concentración de la oposición, este jueves en El Obelisco, se registraron al menos tres conatos de disturbios en distintos puntos de San Cristóbal, a primera hora de la tarde, en la panadería Gran Avenida, la esquina de Toyotáchira y el Obelisco, así como en la Panadería El Viajero, en la vía a Caneyes. Sin embargo, afirmó que “este primero de septiembre triunfó la paz aún contra todos los presagios de la derecha radical”.

En declaraciones a través de una emisora radial aclaró que estos tres focos, de los catorce que pretendían activar en la entidad por la frustración de no acabar con el gobierno como le prometieron a la población que les sigue, fueron controlados por las autoridades, fueron disueltos y controlados. No obstante, advirtió que permanecerían alertas ante pretensiones de disturbios luego de las ocho de la noche de este mismo día.

Precisó que empezaron la noche del miércoles en la Panadería Gran Avenida a las diez y media, y la lluvia no les permitió continuar. Este jueves, “quisieron acabar con las instalaciones de Toyotáchira, después en la Pandearía Gran Avenida quemaron algunos cauchos simultáneamente en la panadería El Viajero, ya a esta hora (cinco de la tarde) no hay nada. Sin embargo, vamos a estar atentos para una actividad que prevén hacer en horas de la noche, así como el próximo 7 de este mes”.

—Hay una gran frustración y una riña interna en VP que acrecienta el odio y no la paz, ellos aseguraron que hoy desaparecería el gobierno de Nicolás Maduro, y que no se irían de Caracas hasta que eso ocurriera. Prometieron 14 puntos de protesta, solamente en uno, en El Obelisco, lograron extender la protesta y cuando vieron la contundencia del presidente Maduro y se dieron cuenta que no estaban los militares salieron a iniciar tres intentos de terrorismo— manifestó el mandatario regional.

Poco antes el gobernador declaró: “Recibí información a las 2:45 de la tarde respecto a que empezaron algunos actos violentos en la ciudad de San Cristóbal, sin son ni razón. Nosotros estamos trabajando por la paz y en eso estamos empeñados, pero hay gente que no quiere la paz”, señaló el mandatario.

—No está desplegada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tampoco están desplegadas las policías y me están informando que ya Toyotáchira, que es una empresa privada, está siendo atacada por parte de los señores de la derecha. Hay también algunos intentos de saqueo en Locatel de la avenida Libertador y hay mucha gente quemando cauchos en los alrededores de la panadería El Viajero— denunció el gobernante.

Insistió el mandatario regional que: “Es posible que empiecen a encerrarse a quemar cauchos y a autosecuestrarse en horas de la noche. Tenemos la ciudad limpiecita y libre de cualquier situación incómoda y que destruya la paz y haremos lo posible por mantenerla así”.

Añadió que desde el gobierno regional se aportó información de inteligencia para “evitar focos de actividad de paramilitares” en la marcha de la MUD de Caracas. “Dimos información previa y del armamento que tenían y fueron capturados varios paramilitares”.

“Ellos son muy bocones y tienen problemas matemáticos graves. Dijeron que llevarían 30 mil tachirenses, tuvieron la libertad de ir pero no llevaron más de 7 autobuses”, fustigó Vielma Mora.

—“Donde hay quema de cauchos, quema de vehículos, de motocicletas, donde le caen a piedra a un local y le prenden fuego a un establecimiento público o privado, eso es un sentido único de la derecha rancia, de la derecha que está amarrada a pensamientos del Ku Klux Klan, que es destrucción a través de la quema, de los golpes y a través de los asesinatos quieren mantener una democracia a su modo y eso no se puede permitir— reiteró.

Llamó a los tachirenses a la reflexión y pidió nuevamente a padres y madres, “estar al pendiente de los movimientos de sus hijos para mantenerlos alejados y al margen de hechos violentos en la geografía tachirense”. (LZ)

“Golpistas aparecieron desgastados,

sin proyecto, liderazgo ni discurso”

A juicio de la presidenta del Consejo Legislativo, diputada Zoraida Parra, los golpistas de siempre aparecieron desgastados, sin proyecto y sin discursos ante el pueblo que congregaron en la capital”.

Frente a una concentración de psuvistas, este jueves, frente al Palacio de Los Leones, Parra aseguró: “Fue desmantelado el plan que tenían montado con Daniel Ceballos y los intentos de convulsionar la paz social de Patricia Gutiérrez y Lilian Tintori, quienes hablan con desfachatez de violación de los derechos humanos por parte del Gobierno, cuando las muertes han sido producto de las acciones terroristas planificadas por ellos mismos”.

“Mientras las protestas sean pacíficas, no hay problemas porque estamos en un Estado de Derecho y de Justicia, que permite la disensión, pero lo que no toleraremos son las actitudes fascistas de actores de la derecha como Yon Goicoechea, detenido en La Trinidad con armamento y explosivos para la Toma de Caracas, sigan libremente generando caos y muerte”, subrayó la parlamentaria.

—En su nueva arremetida por derrocar el gobierno legítimo de la República, sectores revolucionarios se mantuvieron en expectativa observando el accionar de la derecha, convencidos que detrás de cada rostro de los dirigentes de la derecha hay saboteo, conspiración y actitudes revanchistas, que no pueden pasar inadvertidas cuando el Ministerio de Interior y Justicia ha incautado armas, explosivos e indumentarias para generar violencia y muerte— expuso.

Zoraida Parra se preguntó: “¿Por qué intentan tomar el CNE en San Cristóbal y le caen a mentiras al pueblo? ¿Por qué son tan falsos y dobles discursos? ¿Por qué desaparecen el producto, acaparan y especulan?, ¿por qué no se someten a las reglas del juego?: porque no tienen la razón. Por eso el tiempo, Dios y el pueblo de Chávez les siguen dando golpes; y Nicolás Maduro está tan empoderado porque a pesar de la guerra económica el pueblo entiende que ésta es propiciada por el imperialismo como lo decía Freddy Bernal y Diosdado Cabello en el Mazo Dando, están totalmente derrotados”.

“No permitiremos

que repitan a Maduro

el golpe que le dieron a Rousseff

Advirtió la legisladora que: “Como dice la proclama de nuestro comandante Chávez, nosotros hemos decidido, de manera irrevocable y firme seguir apoyando al presidente Nicolás Maduro, ya vendrá diciembre de 2018, ellos tendrán su candidato, nosotros el nuestro, si ellos ganan se reconocerán, pero no vamos a aceptar que trastoquen nuestra Constitución y pretendan darle un golpe a Maduro, como hicieron con Dilma Rousseff en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Salvador Allende en Chile; Manuel Zelaya en Honduras; así como los intentos reiterados contra Ecuador, Bolivia y Venezuela para subvertir el orden en América Latina, para acabar con el plan integracionista latinoamericano y caribeño que nuestro comandante consolidó con Néstor Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa”.