Capriles precisó que el Sebin no está autorizado por ninguna ley para solicitar explicación de las opiniones de algún ciudadano y, lamentó que el organismo de seguridad se dedique a hacer seguimiento a la dirigencia política cuando Venezuela vive “la peor” situación de violencia de toda su historia.

“El Alcalde David Smolansky no tiene por qué ir al Sebin a rendir cuenta por sus opiniones. La libertad de opinión está amparada en la Constitución, y ni él y ni ningún venezolano tienen que pedirle permiso ni a Maduro ni a su cúpula corrupta. Este Gobierno convirtió al Sebin en el grupo de espionaje del PSUV. Funcionarios que no tienen preparación le dan una pistola, un carro nuevo, una placa de comisario y los mandan a hacer seguimiento a un dirigente político”, puntualizó.

Enfatizó que el siete de septiembre, a su llegada a la isla de Margarita para conmemorar el Día de la Virgen del Valle, el aeropuerto se encontraba repleto de efectivos del Sebin fotografiándolo en el momento que era sitiado por bandas armadas. “Es lamentable que el Sebin se dedique al chisme y al espionaje. Aquí a usted lo roban o matan y no ve ni un funcionario, pero cuando cualquier dirigente dice algo allí sí están”.

El mandatario regional alertó que el oficialismo prepara procedimientos para atentar contra el Gobierno de Miranda. “Tienen ollas montadas de la Contraloría. Al gobierno le duele la gestión transparente y honesta que llevamos, porque no usamos los recursos de la Gobernación para lo personal. La dirigencia que quiere cambio está sometida por parte del Ejecutivo central”.

Por otra parte, el también líder de la Unidad Nacional rechazó que haya dirigentes de la oposición que trabajen en dividir y no en sumar esfuerzos para que se celebre el Referéndum Revocatorio, que es “un sentir de más del 80% de los venezolanos”.

“No es justo que algunas opiniones de personas que nunca creyeron en el revocatorio y no han hecho absolutamente nada, apunten sus energías a dividir. ¿Por qué no usan esas energías en fortalecer el referendo, en salir a la calle? Este servidor propuso el Revocatorio el 17 de febrero de este año, y hemos dejado el pellejo. Si todos remamos hacia el mismo objetivo, tendremos Referéndum este año y en los tiempos que queremos. No se trata de ser los padres de alguna propuesta. El país quiere resultados y tenemos que seguir luchando”, dijo.

Con respecto, a la “Toma de Caracas” que se realizó el pasado 1 de septiembre, Capriles señaló que hubo dirigentes que no convocaron a la actividad, y sin embargo, participaron. “Nosotros fuimos los primeros en convocar a la actividad del 1 de septiembre, y hubo otras personas que se montaron en la tarima y dijeron que habían convocado a la manifestación”.