“El único personaje que no conoce al Táchira es Vielma Mora”, así respondió el exgobernador César Pérez Vivas a las declaraciones hechas por el primer mandatario regional, quien lo acusó de desconocer la realidad del estado e indicó que no tiene responsabilidad alguna sobre el allanamiento hecho a la casa del dirigente juvenil de Copei, Sheyder Albarrán.

“Como todo comisario político, está puesto en nuestra región solo para implementar el modelo comunista, el atropello y la violación de derechos humanos, que caracterizan a este gobierno, Vielma no representa la tachiraneidad”, manifestó Pérez Vivas.

Pérez Vivas indicó que Vielma Mora cae en el “más profundo de los cinismos al exponer que los órganos de seguridad son independientes y lo denuncio nuevamente como único responsable de los heridos del 1-S en el estado, así como de las persecuciones hechas en los días posteriores a la dirigencia democrática”.

— Tenemos información de fuentes policiales de que Vielma fue el encargado del envío de los colectivos que atacaron a los manifestantes que estaban en el Obelisco, y quien ordenó allanar la residencia de Sherlys Albarrán, a quien acusan de terrorista por unas fotos en las que sale con un dispositivo artesanal para quemar morteros, típico de la región en momentos de celebración -refirió-.

Pérez Vivas indicó que la mejor demostración de que estos órganos de seguridad reciben órdenes del mandatario regional es que están al tanto de cualquier movimiento que él hace. “Vielma, con su visión policiaca demuestra que sus órganos de seguridad lo tienen informado de cualquier movimiento que hago en el país, exponiendo en su programa sin ninguna vergüenza mi fecha de entrada y salida del estado, durante la jornada del 1-S”, indicó.

“Yo lo reto, Vielma Mora, a que nos sentemos los dos en la plaza Bolívar de San Cristóbal o recorramos los pueblos del Táchira, para ver con quién se identifica mejor el pueblo tachirense”, expresó Pérez Vivas. (LZ)