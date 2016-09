“En siete puntos de la zona metropolitana de la ciudad la derecha planea atacar y causar caos y violencia durante la protesta, para lo cual cuenta con recursos provenientes de distintos financistas nacionales y foráneos”, así lo declaró el gobernador José Vielma Mora

Durante su programa “Vielma Mora Construye”, desde la sede de TransTáchira, este lunes 12 de septiembre, ratificó la denuncia que formuló a través de su cuenta en Twitter la tarde de este último domingo.

Citó que, producto de la reunión que sostuvieron dirigentes de partidos de la derecha en un hotel de la parte alta de San Cristóbal, “se acordó iniciar los disturbios en la panadería El Viajero, el Obelisco de esta ciudad y barrio Sucre, entre otros”.

— Sigue la conspiración. Ayer (domingo) se desarrolló una reunión de algunos dirigentes y estudiantes de la oposición en el hotel Castillo de la Fantasía de San Cristóbal, donde se hicieron presentes empresarios colombianos, representantes del Centro Democrático, que financian la guarimba y el terror del señor Uribe Vélez -recalcó Vielma Mora-.

“Solicitaron -prosiguió- a José Vicente Sánchez Frank rendir cuentas de los 14 millones de bolívares que entregaron para promover la violencia, la muerte y el caos, el 1 de septiembre en San Cristóbal. Sin embargo, Juan Carlos Palencia y José Vicente Sánchez Frank pidieron más dinero para calentar San Cristóbal el miércoles 14 de septiembre”, reiteró.

— Estos financistas criticaron que, a pesar de los millones de bolívares invertidos, no alcanzaron los objetivos; son chulos de la política. Denuncio esta situación porque, evidentemente, cada vez que estos personajes macabros se reúnen es para dañar, causar muerte y desolación en el Táchira y culparnos a nosotros de violadores de los derechos humanos -acentuó-.

Sin embargo, afirmó que: “Vamos a lograr la paz, vamos a trabajar duro, con constancia, disciplina y perseverancia, por el bien del pueblo soberano”.

— Ellos dicen que tienen que atacar las sedes de AD, Copei, la Gobernación, el Consejo Legislativo, El Rincón del Caballista, los pabellones, porque tienen mucha gente comprando alimentos. También dicen que tienen que atacar la sede del Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados, sedes de universidades, puntos emblemáticos, como la Casa del Periodista, para echarle la culpa al gobernador Vielma Mora y al equipo de directores y al Psuv -explicó-.

Argumentó además que los responsables del grupo son “José Vicente Sánchez Frank, en finanzas; José Vicente García, que es su socio en unas empresas; Juan Carlos Palencia, Danny Lozada en logística; en transporte, Alexis Vivas; Homero Ruiz y también el señor Lozada, quien es un director de la alcaldía de San Cristóbal, se encargarán de los morteros y demás herramientas para incendiar al estado Táchira y llevar municiones a las vías públicas. Hay que llevar camiones de basura y escombros al Obelisco, y buscar puntos de choque con la revolución, dijeron”, advirtió.

“Reciben instrucciones de la derecha los privados de libertad en protesta”

“Todo bajo control de las autoridades y el representante del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se está en conversaciones con las personas privadas de libertad, que son las únicas a las cuales debe escucharse, pero lamentablemente estas no tienen claridad en lo que están solicitando. Sabemos que están recibiendo instrucciones de personas que están fuera de la cárcel”, expresó el general (Ej.) Carlos Yánez, jefe de la Zodi Táchira.

Aseguró que: “No habrá muertos ni heridos en el motín de Politáchira. Esta negociación se lleva a cabo de la manera más adecuada”, al tiempo que ratificó que “no hay motivos para una protesta, a menos que esta venga por una influencia externa que quiere politizar la situación que se presenta en el Cuartel de Prisiones”.

El gobernador Vielma Mora añadió que: “Somos los menos interesados en que allí haya un muerto o herido, en la condición de secuestro o rehenes, que son dos oficiales, porque los diez familiares que permanecen adentro se prestaron para esta conspiración sin razón, con alto interés político por parte de la derecha”.

“Allí no hay excusas para protestar, hay agua potable, electricidad, aguas servidas, atención a los privados; la comida la tienen caliente, las tres veces al día; no había habido ningún problema, sabíamos que esto podía ocurrir el 31 de agosto, previo al 1-S, y por eso hicimos cinco requisas previas”, expuso.

Aclaró que: “Les compete en exclusiva al defensor del Pueblo y a la fiscal del Ministerio Público, el juez rector del Táchira y el Ministerios de Asuntos Penitenciarios, atender la situación. Ni siquiera puede estar en la mesa ningún funcionario policial, porque ellos son custodios y cumplen instrucciones del MP”.

“No vamos a ingresar allí bajo ninguna orientación y, si a caso llega a ver una orden de ingreso, eso lo conduce directamente el Ministerio de Asuntos Penitenciarios; no es la Zodi ni la Redi. Hago ese énfasis porque la derecha desconoce las competencias”, advirtió Vielma Mora.

Denunció además que: “Una hermana de uno de los policías que están allí es educadora y una de las líderes de partidos de la derecha en Táchira, y está confabulada para crear caos y confusión”.

— Pedimos que se despolitice la situación en el Cuartel de Prisiones, que depongan las armas y se pongan a derecho. La derecha quiere muertos, heridos y golpes, pero no lo vamos a permitir. El domingo iban a trasladar a ochenta privados a la cárcel de Tocorón y se negaron, porque su protesta tiene un fin político. Esperemos que depongan la actitud de secuestro, el pran de Tocorón quiere hacer caos en el Táchira y tomar al estado, el único donde los diputados opositores apoyan a los delincuentes, porque allí hay contrabandistas y paramilitares y asesinos que utilizarán para el 14-S -aseveró-.

