Un total de cuatro trajes especiales para ser usados durante el combate de incendios y así tener la adecuada protección, fueron entregados este viernes 16 de septiembre al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, por parte de la alcaldesa Patricia Gutiérrez de Ceballos.

Durante un acto presidido por la burgomaestre, se dio a conocer que la alcaldía invirtió más de 12 millones de bolívares, con la finalidad de entregar estos equipos que representaban una prioridad para el importante organismo.

Manifestó Patricia Gutiérrez de Ceballos que, desde la administración municipal hicieron enormes esfuerzos para tener el aval de la Gobernación del Táchira, requerido para obtener dólares preferenciales y poder comprar los trajes de combate.

En tal sentido, detalló la alcaldesa que cada uno de los trajes tuvo un costo de 3 millones de bolívares, pues se trata de equipos especializados para el uso durante el combate de incendios que no se consiguen dentro de Venezuela, y cuyos precios son bastante elevados en el mercado internacional.

Los trajes constan de chaqueta, pantalón, botas, casco y otros accesorios de materiales que aíslan el calor y el fuego, de tal manera que se ofrece al funcionario la seguridad adecuada para que pueda cumplir con su misión.

En sus palabras a los funcionarios, la mandataria señaló: “se logró equipar con cuatro trajes de combate al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, costó mucho conseguirlos y traerlos para poder mejorar la capacidad operativa; quisiéramos poder dotarlos de más equipos, pero no recibimos ayuda del gobierno central y regional para poder adquirirlos”.

Reiteró que no pueden seguir esperando por el gobierno nacional para poder tener operativos este tipo de organismos que son fundamentales para el resguardo de toda la población, “quisiéramos hoy poder entregar no cuatro sino 10 o más trajes de combate, con ayuda del Gobierno Nacional, pero estábamos esperando desde el año 2015 y no podíamos seguir. así”.

Añadió que con el dinero que han recaudado gracias al compromiso de los ciudadanos, comerciantes y empresa privada con el desarrollo de la ciudad, a través del pago de los impuestos se han podido realizar trabajos de envergadura para San Cristóbal, y recordó que el dinero que el gobierno nacional envía a través del Situado Constitucional, son montos insuficientes, que no se corresponden con la crisis que vive el país.

Reiteró Patricia Gutiérrez de Ceballos que está comprometida con el municipio y afirmó que saldrán adelante con la gestión, porque su propósito principal es servir a la comunidad y su prioridad es hacer de San Cristóbal cada vez una mejor ciudad para sus habitantes.

Laura Sobral