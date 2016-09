“Evaden impuestos municipales con ventas en Pabellón Colombia”

“Estamos seguros y claros de que esta actividad que se está desarrollando en los pabellones Colombia y Venezuela, que no sabemos si genera o no lucro, pero que es una transacción donde se entrega un bien a cambio de un monto en bolívares, no está registrada por ante el Municipio con su correspondiente patente para el pago del Impuesto de Actividades Económicas, que lo cumplen todos los administrados que efectúan cualquier actividad económica en el municipio San Cristóbal”, declaró el concejal capitalino por PJ, Manuel Castro.

“No existe una licencia por parte del municipio San Cristóbal para llevar a cabo este tipo de actividad en los pabellones Venezuela y Colombia, y tampoco una declaración del Impuesto de Actividades Económicas, denominado Patente de Industria y Comercio. Tampoco sabemos si existe alguna licencia provisional para ejercerla; por ende no están pagando el impuesto municipal”, resaltó el edil.

—Nos preguntamos si la actividad económica que desarrollan en los Pabellones está llevando a cabo todas las declaraciones correspondientes tanto a impuestos municipales como nacionales, tal y como lo establece el marco legal venezolano, es decir, queremos saber si estos alimentos que están vendiendo vienen acompañados de una factura o se están vendiendo a precios de costos o si estos alimentos los está vendiendo la Gobernación— expuso.

“Sabemos que el lucro que generan estos alimentos debería generar una declaración de Impuesto sobre la Renta para contribuir -como lo establece la normativa nacional- en los aportes a la República y el desarrollo de la Nación. De igual manera, se generan dudas respecto a la materia fiscal y la contribución y el pago de los impuestos o evasión que pueda existir con esta actividad”, recalcó.

Además, dijo, “sabemos que los precios de estos alimentos que allí se expenden son superiores a los ofertados en Cúcuta”.

—Desconocemos si estos alimentos los están entregando con factura, tal y como lo establece el Seniat para que posteriormente puedan hacer el pago del impuesto y quién es la persona o empresa que está facturando estos alimentos, ya que lo normal es que cuando usted se dirige a un supermercado de la ciudad a comprar sus víveres le entregan una factura, el lucro que obtiene este supermercado por la venta de estos víveres se ve pechado por un impuesto que se denomina Impuesto sobre la Renta— enfatizó Castro.

El edil Manuel Castro emplazó a los responsables de la feria de alimentos: “Bien sea el Gobernador u otro a que aclare esta situación, ya que es un asunto que compete a todos los venezolanos, porque todos contribuimos cuando pagamos nuestro IVA, ISLR, y los empresarios y comerciantes que hacen vida en San Cristóbal pagan los impuestos municipales”. (LZ)