Los alcaldes de Michelena, Cárdenas y Córdoba, Fernando Andrade, Ricardo Hernández y Virginia Vivas, respectivamente, hasta ahora oficialmente militantes del partido socialcristiano Copei, estarían evaluando la posibilidad de retirarse de la tolda verde, para irse a militar en las filas de los partidos Primero Justicia y Vente, incluso algunos ya empezaron a mover sus cuadros de confianza, según trascendió extraoficialmente de algunos dirigentes de dichas organizaciones en la entidad.

En el caso del burgomaestre de Cárdenas, se dijo de entrada que estaba descartada su salida de Copei; sin embargo, dirigentes cercanos a él manifestaron que “es un hecho que estaban idos”. La alcaldesa Virginia Vivas, aseguran las fuentes consultadas, habría dicho que se mantendrá en Copei hasta última hora. No hay nada decidido aún. Sin embargo, se supo que ya habría movido a sus dirigentes de confianza en Córdoba para la organización Vente-Táchira, pero tampoco se descarta que sea llamada por PJ, por su cercana amistad con uno de sus líderes regionales y exmilitante copeyano.

Mientras que, un ala de la dirigencia tradicional de PJ, que lidera entre otros Gustavo Gandica, el diputado Eduardo Marín, y la edil Yosmar González, estarían proclives a aceptar la incorporación del alcalde Fernando Andrade en sus filas, quien también se encuentra analizando los escenarios junto con sus asesores, así se comenta en las filas de PJ.

Este sector, que hace un año vio algo invadido su partido por la llegada de los excopeyanos, ha fijado otras posturas en lo interno, ante el recelo que existiría porque los nuevos militantes insisten en “quitarles” las coordinaciones juveniles a los pejoteros que se han formado en este partido.

Lo que sí se ha dicho, es que en caso de que Fernando Andrade decida no irse a PJ, o no sea recibido en definitiva, Proyecto Venezuela (PV), que encabezan la exlegisladora Beatriz Mora y el edil Jesús Salcedo, lo respaldan incondicionalmente y le han ofrecido que se inscriba como candidato a la Gobernación con su tarjeta.

Se dice entre la dirigencia política regional que en las filas de la tolda aurinegra la noticia de esta presunta “estampida copeyana” no fue bien recibida, sobre todo por quienes tienen el control político y también son exmilitantes copeyanos, es decir, Abelardo Díaz, Eduardo Delgado, Homero Ruiz y Luis Bueno, entre otros, quienes según las fuentes consultadas, de entrada determinaron que si aceptaban a Andrade, por ejemplo, se marcharían de PJ.

Lo anterior sucede a sabiendas de la inhabilitación política que pesa sobre el líder regional (Abelardo Díaz), quien públicamente ha dicho que aspira ser gobernador del Táchira, pero no logró librarse de esta medida al ser declarada inconstitucional por el TSJ la Ley de Amnistía sancionada por la AN; y, en consecuencia, se especuló que su candidatura sería reemplazada por el actual parlamentario electo por el Circuito Sur, Juan Requesens.

En el ambiente queda la duda de si estos los líderes que asumieron las riendas de PJ en la región se atreverían a renunciar, toda vez que justamente al menos cien se retiraron hace diez meses del partido verde, buscando fortalecer la estructura de un partido que les respalde, luego de los conflictos jurídicos en los que se vio envuelto Copei, partido en el que se formaron y militaron por muchos años.

Leidy Zafra