Después que se cumpla la segunda etapa del paso de transporte internacional de carga y de carbón, se dará inicio a la 3a etapa, que comprende el tránsito de vehículos particulares, aunque no se tiene fecha

Luego de reunirse con sus homólogos del Norte del Santander y del Arauca colombiano, William Villamizar Laguado y Ricardo Alvarado, respectivamente, y el director de Frontera de la cancillería colombiana, Víctor Bautista, a fin de tratar lo relacionado con la reanudación del paso de transporte de carga internacional entre Colombia y Venezuela y viceversa, el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, anunció que este será habilitado ¨gradualmente¨ a partir del próximo 20 de septiembre.

—Como resultado de las conversaciones, el próximo martes 20 de septiembre vamos a comenzar la segunda etapa de la apertura de la frontera con el paso de 51 gandolas de arroz (de 30 toneladas cada una) desde el Arauca colombiano hasta Cúcuta; y además, Colombia ha propuesto que a partir de ese mismo día el paso de la carga internacional autorizada se haga desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche, de lunes a viernes— anunció el mandatario regional.

“Nuestro mayor interés – continuó Vielma Mora- es que podamos reabrir el paso por los puentes internacionales para poder pasar la mercadería y de esta forma darle duro al contrabando y que la empresa o comerciante que quiera traer productos de Colombia pueda cumplir con los requerimientos correspondientes, como la certificación de la mercancía, el pago de las tasas aduaneras, el pago de los impuestos, entre otros”, resaltó.

Aseguró que uno de los temas en lo que se ha hecho mayor empeño es que a finales de octubre pueda abrirse el paso por el puente internacional en Tienditas, ya que “a ambos lados del río Táchira se encuentran todas las entidades de control fitosanitarias, tributarias, aduaneras y migratorias para que entre en funcionamiento lo más pronto posible”.

Por su parte, el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos en el encuentro binacional y destacó que “se hizo un seguimiento a los compromisos adquiridos en la apertura así como algunas acciones que se van a generar”.

Describió que: “Arauca tiene cerca de 60 mil hectáreas sembradas de arroz y no puede llevarlo directamente al trillado por la caída de dos puentes en Casanare; por eso, ambos presidentes acordaron permitir el paso de vehículos por territorio venezolano con el arroz de Arauca y que llegue al Norte de Santander para ser molido. Hoy se hizo la gestión para que puedan hacerlo con autorización”, explicó el mandatario nortesantandereano.

Villamizar Laguado señaló que se están haciendo las gestiones para que a partir del martes 20 de septiembre, de forma gradual, “se pueda habilitar el paso del transporte de carga por el Puente Internacional Simón Bolívar, en horas de la noche, para que no se cruce con el paso peatonal, empezando con 3 o 4 horas de paso”.

Asimismo destacó que en la rueda de negocios coordinada por el gobernador Vielma Mora y la Cámara de Comercio de Cúcuta, se podrán generar una serie de transacciones que “permitirán que se vaya ampliando la frontera en materia de carga para poder pasar la mercancía adquirida como resultado de esta iniciativa, tanto de Venezuela a Colombia como de Colombia a Venezuela.

— Estaremos también a la expectativa de la terminación del puente ubicado en Tienditas para que se pueda normalizar el paso de la carga por esa zona, así como también de la reunión que deben tener los ministros de Minas y Energía y de Minas y Petróleo para el suministro de combustible venezolano hacia territorio nortesantandereano y hacia territorio araucano— resaltó Villamizar Laguado.

“Ha sido una reunión fructífera –afirmó- que ayuda a continuar todos los trabajos de apertura de frontera y que sigamos reconociéndonos como naciones hermanas”, ratificó.

En conversaciones autorización

del paso a vehículos particulares

En relación a la reanudación del paso de vehículos particulares, el gobernador del Táchira informó que “después que se cumpla la segunda etapa del paso de transporte internacional de carga y de carbón, se dará inicio a la tercera etapa, que comprende el tránsito de vehículos particulares”, aunque no precisó posible fecha.

“En Venezuela estamos preparados para el paso de vehículos particulares, lo que vamos a evitar y ambos países nos vamos a poner de acuerdo es en no permitir el paso de motocicletas por la frontera colombo-venezolana, ni por los puentes internacionales ni por las trochas”, subrayó Vielma Mora.

Otros puntos importantes

Durante el encuentro entre las autoridades del Táchira y Norte de Santander también se trataron otros puntos importantes, como la aplicación de una tarjeta de movilidad para estudiantes, trabajadores y empresarios que mantienen un paso frecuente por la frontera.

El mandatario regional indicó que, como parte de los avances para que la frontera sea abierta de manera integral, el 22 de septiembre en San Cristóbal se podría llevar a cabo una reunión entre el SAIME y Migración de Colombia, así como también un encuentro con el transporte internacional de Colombia y Venezuela, el 23 de septiembre, en la capital tachirense.

Recordó que también se desarrollará rueda de negocios los días 22 y 23 de septiembre en San Cristóbal, donde participarán empresarios del Arauca colombiano y Cúcuta, autoridades del Ministerio de Comercio de Colombia y Venezuela. Y como broche de oro tendremos el encuentro binacional de caprino y ovino cultores en Capacho Independencia, entre del 30 de septiembre al 2 de octubre, precisó el gobernante.

“Fue un fracaso

convocatoria de la MUD”

Como un “fracaso” calificó el gobernador José Vielma Mora la concentración convocada por la MUD este 16 de septiembre para exigir la fecha del referéndum revocatorio. A través de su cuenta de Twitter @vielmaestachira, aseguró: “No reunieron ni a 500 personas de todo el estado, con lo que queda evidenciada la división de la alianza opositora y el pase de factura por parte de sus seguidores”.

“La MUD contrató autobuses (que aún no ha pagado), pero ni siquiera así pudieron llenar ni la cuarta parte del Obelisco”, ratificó.

Resaltó lo que a su parecer, fue “la vergonzosa situación con la Alcaldesa de San Cristóbal, a quien parte de los asistentes le reclamó la mala gestión que lleva a cabo en el municipio capital, y no sólo no le permitieron que hablara en el acto, si no que prohibieron que se montara en la tarima”.

“Una vez más la MUD deja muy claro su alto nivel de machismo y fascismo, incluso contra sus propias dirigentes. No respetan nada”, afirmó el mandatario regional.

En otros tuits, el gobernador aseveró que al coordinador de la MUD, Santiago Contreras (AD), “no lo dejaron hablar en la tarima a pesar de ser el “jefe” regional; y al alcalde de Torbes, Alberto Maldonado, (VP) tampoco le permitieron el derecho de palabra y le dijeron: Usted no trajo gente y no puso plata. No va a hablar, y no habló”.

“No tiene cara para ver al pueblo, el señor. Sánchez Frank no fue a la concentración porque no pudo rendir cuentas ante la MUD y sus seguidores”, expresó Vielma Mora.

Denunció que el concejal de Cárdenas David Pernía (VP) dijo en tarima que “deberían dirigirse a quemar la Residencia de Gobernadores y el CNE” y le advirtió que: “Asuma su responsabilidad, póngase los pantalones y venga usted mismo a dar la cara al pueblo, gran valiente…”.

“La Residencia Oficial de Gobernadores es la casa del pueblo, con un Centro de Rehabilitación que atiende a niños, niñas, adultos y ancianos. Ese centro fue asediado y atacado 14 veces en 2014 por grupos violentos de la MUD. ¡No lo permitiremos nunca más!”, exclamó.

“Todos los discursos de la MUD son huecos, sin contenido, sin propuestas, altamente cargados de violencia”. Contrario a eso, sostuvo, “el discurso y accionar de la Revolución es renovador, propulsor de futuro; con una alta carga histórica, moral y patriótica, seguimos avanzando ante las consecutivas amenazas de la oposición, que está más sola que nunca y sin rumbo. La Revolución es vida y paz,” enfatizó.

Leidy Zafra