Jorge Roig cree que al venezolano le preocupa más la comida que la seguridad

Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras y representante de esa asociación gremial ante la Comisión Internacional del Trabajo, aseveró que los venezolanos están más preocupados en la actualidad por conseguir lo que van a comer que por su seguridad.

En entrevista con Vladimir Villegas, Roig señaló que en el país se descuidó por mucho tiempo la capacidad productiva para privilegiar las importaciones. Explicó que ante la carencia de divisas para continuar importando se le ha exigido a las empresas nacionales producir.

“Eso no es un suiche de electricidad que se prende y se apaga”, agregó además que: “No hay capacidad de producción”, indicó. Afirmó que la consecuencia de esas políticas es el desabastecimiento que persiste en los anaqueles venezolanos.

En cuanto a la calidad de las importaciones, el empresario explicó que debido a que el país no maneja un programados no se tiene garantía de la calidad del producto que adquiere, sumado a que el costo tiende a ser más elevado.

Roig enfatizó que las condiciones en las cuales se importan son desconocidas para los ciudadanos, lo cual favorece a la corrupción. ” No lo digo yo, lo dijo Giordani, las importaciones son una especie de caja negra”.

Divisas y canje de bonos

El expresidente de Fedecámaras se refirió al tema de las divisas. Al respecto indicó que los precios del dólar no deberían ser fijados por una página pero tampoco deberían estar sometidos a controles tan rigurosos como los implementados en el país. “Las fuerzas del mercado deberían fijar el precio de la divisa”, dijo.

En cuanto al canje de bonos anunciado por la estatal petrolera, Pdvsa, señaló que lo que significa es que la misma difiere el pago de su deuda. Expuso que si bien es cierto que ese mecanismo tiende a desmejorar el riesgo país, es lo que se debe hacer en este momento.

“Al canjear los bonos lo que se le esta diciendo al tenedor es que no se pagará en 2017 sino en 2020”.

A su juicio la economía general del país no ha mejorado y no lo hará. “Creo que todavía no se ha resuelto ninguno de los problemas de fondo para que la situación mejore” , argumentó

Sus pronósticos para el cierre de 2016 e inicio del primer trimestre de 2017 no son buenos. “No veo un buen cierre de año, ni un buen arranque para el primer semestre del año próximo”.

Clap y Cumbre Mnoal

En referencia a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, Clap, el empresario lamentó que los mismos sean utilizados con fines políticos partidistas, al tiempo que señaló no están atendiendo a los más necesitados.

“Es cierto que los Claps están resolviendo la necesidad de algunos, pero no están llegando a los estratos D y E que son su razón de ser”.

Enfatizó que lo que se necesita en el país es devolver la soberanía al consumidor, “que el venezolano tenga la posibilidad de escoger lo que consume”. Advirtió que para ello se debe incentivar la producción nacional.

En cuanto a la Cumbre Mnoal, Roig señaló que la misma fue intrascendente para los venezolanos. “No dejó nada y los venezolanos no están mejor”.

Referendo

El empresario indicó que lo mejor que puede hacer el presidente Nicolás Maduro es someterse a un proceso de elección popular. A su juicio es imposible que se genere confianza en el país mientras Maduro sea el Presidente. “El no está en capacidad de generar confianza”.