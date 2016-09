El presidente de Datanalisis y economista Luis Vicente León, explicó que la crítica situación del país mantiene a los venezolanos en la incertidumbre “porque no hay forma de saber exactamente lo que va a ocurrir”.

Considera beneficioso plantearse diferentes escenarios y estrategias para evitar frustraciones. “Hay que estar permanentemente evaluando lo que ocurre pero sobre todo construyendo escenarios que son rutas alternativas”.

León precisó que, aunque la realización del Referendo Revocatorio, este año genera muchas expectativas, los venezolanos deben afrontar cualquier decisión “porque la vida continúa pase lo que pase (…) No estoy proponiendo dejar de luchar por la posibilidad del RR pero también hay que estar preparado para que si eso no pasa estar preparados”. Informó el portal web de Unión Radio.

El también profesor universitario ratificó que el referendo es un derecho constitucional que de ninguna manera existe justificación para que no ocurra más allá del control institucional que el gobierno tiene sobre el que convoca, el CNE. “Hay formas, hay gente, hay tamaño, hay mayoría”.

No obstante advirtió que el RR podría no ocurrir este año. “Si no ocurre siguen habiendo otras rutas de lucha para la oposición”.

León aconsejo buscar otras vías y no pasar la frontera de la violencia y la confrontación. “Ese elemento no es simple entonces viene otra batalla, movilizarse y presionar a través de otros mecanismos”.

Luis Vicente León aseguró que el deterioro político, social y económico del país no se resolverá fácilmente. “Es poco probable que los mercados acepten invitación de invertir en un país de estas características hasta que no presente un modelo de cambio”.

Para concluir, cuestionó la radicalización del gobierno, que al ver que ha perdido a la mayoría del pueblo arremete contra la oposición. “Ha ido por la ruta de buscar un mecanismos para paralizarlos (…) La amenaza abierta contra las empresas, partidos políticos, las ONG, la criminalización de la protesta y del ejercicio constitucional y cuando pides que se respeten los tiempos del RR eres un golpista”.