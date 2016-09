“Mientras el gobierno persigue a opositores azotan las calles la delincuencia y el hambre”

“Es imposible desarrollar un Estado con las erradas políticas oficiales, más violencia, discriminación a la hora de repartir el Clap, no respetan la libertad de pensamiento, niños y adultos que fallecen por falta de medicinas y atención médica, robos, atracos, muertos, heridos y abaleados en calles y avenidas en todo nuestro Estado y los cuerpos de seguridad persiguiendo estudiantes y dirigentes opositores”, opinó el coordinador general del Voluntariado Tachirense por el Cambio.

— El gobierno alimenta al monstruo de la violencia contra la dirigencia opositora, pretenden impedir la protesta pacífica con el amedrentamiento, le tienen miedo a un pueblo que ya no los acompaña en los actos organizados por ellos, se evidencia el vacío en las concentraciones oficiales porque se quedaron solos, defraudaron a los tachirenses que alguna vez creyeron sus ofertas llenas de falsedad y engaño, sus promesas fueron una estafa— expuso.

Cuestionó que: “Contrario a lo que dicen, el hambre crece en los hogares, según la firma: More Consulting 53,9% de la población se acuesta con hambre por falta de dinero y alimentos, solo 13,3% de los entrevistados come tres veces al día, 62,3% se conforma con una dieta media y con un consumo limitado de proteínas, 58,5% reveló haber dejado de asistir en alguna ocasión a su trabajo por ir en busca de alimentos, mientras 48,8% confesó no haber asistido al trabajo en algunas ocasiones por no tener comida en su casa”.

De modo que, a su parecer, “sobran las razones para entender que con el referendo revocatorio solventaremos este grave problema, nuestras movilizaciones lo saben los tachirenses son pacíficas y en defensa a la Constitución y su artículo 72. El gobierno se aterroriza cuando salimos a las calles a defender nuestros derechos, pero hasta que no se hagan anuncios formales y aceptables, de convocatoria al revocatorio y elecciones nacionales y regionales, el pueblo seguirá movilizándose en la búsqueda del Cambio este mismo año”. (LZ)