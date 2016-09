“Repudiamos la matriz de opinión que quiere dañar a la Gobernación y al gobernador Vielma Mora, a quien señalan ahora como ‘el gran bachaquero’, con la apertura del Pabellón Colombia para el expendio de productos no subsidiados a los tachirenses para abastecer el mercado, los cuales son traídos lícitamente”; declaró la secretaria general de Gobierno, Miriam Febres.

A una semana de abierto el expendio de artículos traídos del vecino país y de Brasil en el Pabellón Colombia, Febres declaró a una emisora radial: “Estamos buscando medidas para colocar esos productos importados legalmente en beneficio de la población, satisfaciendo una demanda, contra la guerra económica de la oposición, brindando la posibilidad a los consumidores que tengan una atención de primera, con seguridad y con diferentes formas de pago”.

“Fue una semana de mucho trabajo por parte del Gobierno regional en conjunto con la empresa privada, que busca implementar medidas contra la guerra económica y mecanismos para traer y satisfacer las necesidades del pueblo”.

Aclaró que: “Hay personas que están contentas con las medidas implementadas, pero también hay otras que están creando matrices de opinión en contra, donde se habla que se legalizó el contrabando, lo cual es totalmente falso”.

Refirió la funcionaria que : “A través de la gaceta que se publicó el 28 de junio Nº 7.123 se implementó una medida para colocar bienes esenciales, productos, insumos, materias primas, que deben ser para su comercialización, abastecimiento y distribución equitativa, y la venta de productos importados es la medida que adoptó el Gobierno regional”.

—Nunca hablamos de precios subsidiados, son precios de importación y siempre hay representantes de la Gobernación velando por los precios finales que no se excedan, y verificamos en los establecimientos la facturación y la mayoría la tienen sus facturas legales con su RIF, se presentó un asunto con un empresario que le hicimos el llamado de atención y el va corregir su factura— precisó Febres.

Resaltó la secretaria de Gobierno que se están recibiendo visitas de personas de otras regiones del país y “es un hecho que las medidas tomadas por el Gobernador bolivariano son recibidas de forma positiva por otros estados, ya que personas de otros estados hacen el llamado a sus gobernantes a que tomen esta misma iniciativa”.

Emplazó Febres a la población a “mantener la paz y seguir produciendo y trabajando en cada una de sus áreas; el pueblo debe decidir es con la democracia y con el voto”, apuntó.

“Impulsamos la producción”

A propósito del Día Mundial de la Agricultura, resaltó Febres el trabajo de los agricultores del Táchira y los invitó a “seguir impulsando la producción en el estado, para satisfacer las necesidades de las familias tachirenses”.

“Justamente el gobernador Vielma Mora está en la zona de montaña inaugurando una infraestructura tan esencial como son los sistemas de riego, en apoyo a las unidades de producción en las zonas altas”.

Recordó que: “Los gobiernos nacional y regional buscan garantizar la soberanía alimentaria, apoyando la producción para cubrir las necesidades de la población y de esta forma no seguir esperanzados en las ventas petroleras, sino incentivar la producción”.

Igualmente resaltó el trabajo de los CLAP y recalcó: “Debemos producir para asegurar la distribución, como lo señalan los artículos 305 y 306 de la Constitución de la República, con el fin de garantizar la seguridad agroalimentaria”. (LZ)