“No seremos nosotros cómplices del comercio ilícito de Vielma”

“Esperamos que la apertura del paso de carga pesada no sea otra burla para la economía formal y otro negocio para algunos funcionarios, que le genere utilidad a unos pocos. Necesitamos respuesta para más de 200 representantes aduanales y de carga pesada, a quienes no se les ha indicado cuál será el protocolo internacional para el paso de las mercancías”, así lo expresó la diputada a la AN y presidenta de la Comisión de Frontera del Parlamento, Laidy Gómez (AD)

— Que la apertura sea para la activación de las aduanas, no seremos cómplices de que se abran los puentes y no se activen los protocolos fiscales que se deben llevar para un procedimiento administrativo de importación, que debe generar impuestos a beneficio del Estado; y los entes competentes no se han pronunciado respecto a estos mecanismos formales— aseveró la parlamentaria.

“Exigimos que se reactive la economía formal, bajo un concepto fiscal propio y no la activación de una economía irregular e ilícita que lo que genera es afectación al Estado. Que el señor Vielma Mora entienda que no puede seguir haciendo negocio con el hambre de los tachirenses”, subrayó.

Criticó Gómez que: “Una vez más el gobernador del Táchira, protegiendo sus intereses personales y los de sus amigos y aliados, improvisa medidas que van en contra del desarrollo de la economía formal en la entidad, pues se había anunciado para este martes 20 la apertura del paso para la carga pesada por las aduanas, a razón de la presión social que ha habido por la irregularidad de las importaciones forzosas que Vielma Mora ha hecho desde que se anunció la habilitación del paso humanitario fronterizo, y se postergó la medida”.

—A las once de la mañana se encontraban en la Cámara de Comercio de San Antonio más de 200 representantes de la carga pesada, de auxiliares aduaneros y almacenadoras sin ninguna información, no se les había notificado el protocolo a seguir para la reactivación de las aduanas ni del paso de mercancías, lo que nos hace deducir que no fue más que otra medida improvisada que busca preservar los interés de los compadres, amigos y aliados de Vielma Mora— reiteró Gómez.

“Señor gobernador, así como ha venido anunciando medidas que, por cierto, no son de su competencia, tiene que explicarle al pueblo del Táchira cuáles son los protocolos, porque pareciera que usted inventa medidas para salvaguardar sus intereses personales”, insistió.

“Veremos si puede vender

caro en otros estados lo que se

le abolló en Táchira”

La diputada Lady Gómez consideró que la potestad que se le dio al mandatario tachirense de comercializar con productos importados traídos de Colombia en estados del occidente del país, “no es más que el resultado de la ineficiencia de la medida que se aplicó en el Táchira, donde el gobernador ha venido manejando procesos ilícitos al ingresar mercancías sin ningún tipo de control aduanero, ni protocolo binacional, allí hay una evasión que hace daño al fisco nacional”.

“Vamos a ver si en estos estados se genera el mismo fenómeno que en el Táchira, donde se le abolló la mercancía, porque aquí ningún padre de familia que gane sueldo mínimo puede comprar productos de la cesta básica a precios del dólar paralelo, a más de 900 bolívares, y aquí nadie gana en dólares para poder comprar una harina Pan o un kilo de azúcar a más de 3 mil bolívares”, fustigó la parlamentaria adeca. (LZ)