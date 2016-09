El diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patrótico (GPP), Pedro Carreño, afirmó este miércoles en entrevista en el programa Vladimir a la 1 que las elecciones no son prioridad para el país, porque a su juicio es necesario que se atienda el tema de la alimentación.

“Lo fundamental es la alimentación porque los precios del petróleo no son útiles para suplir el presupuesto de la República que estaba calculado en 40 dólares y ni quisiera ha llegado a ese precio, por eso creo que las elecciones regionales pasan a un segundo plano”, expresó.

Sobre este tema, indicó que el país está sometido a una “guerra económica, petrolera y financiera”, para perjudicar la estabilidad del país.

Revocatorio

Por su parte, reiteró que este año no habrá referendo revocatorio presidencial, porque -según él- no dan los lapsos porque la oposición venezolana no lo solicitó a tiempo.

“Este año no habrá referendo revocatorio porque no dan los lapsos”, expresó

En este sentido, explicó que de acuerdo a la resolución de procesos electorales del año 2007, “los pasos se llevaron acabo en un lapso de 243 días lo que equivalen a 8 meses”.

También aseguró que la organización Súmate informó este año que para llevar acabo una revocatorio se necesitan 220 días, sin embargo considera que aún hay tiempo para recoger el 20% de las rúbricas.

Asimismo, señaló que la oposición venezolana no quiere referendo revocatorio, al revelar que presuntamente el 65% de los diputados de la MUD no firmaron en la recolección del 1%.

Por su parte, en este escenario político de Venezuela se demuestra la autonomía de los poderes públicos.

“Tenemos 17 años de revolución recibiendo la satanización de que el Gobierno controla Poderes, pero bajo esta coyuntura política se demuestra la autonomía e independencia de los poderes públicos”, expresó.