Ramos Allup: no me extrañaría que me allanen la inmunidad

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, indicó este viernes en el programa de César Miguel Rondón, que el presidente Nicolás Maduro ha “amenazado” a los diputados y al parlamento como colectivo.

“A mi no me extrañaría que violando la Constitución porque esas son las andanzas del Presidente, no me extrañaría que por un decreto me allanaran la inmunidad parlamentaria violando la Constitución, yo voy a seguir cumpliendo mi deber como presidente de la Asamblea Nacional”. Informó el portal web de Globovisión.

Ramos estima que hay dos poderes públicos nacionales, ambos electos en sufragio, uno sería el Presidente y el otro la Asamblea, “El respaldo a la Asamblea es un rechazo al Presidente y a lo que él representa, no me extrañaría que atropelle la Constitución para quitarse de encima lo que considera un estorbo”.