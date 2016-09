El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, reiteró este miércoles que se encuentran dentro de lapsos necesarios para que el revocatorio presidencial sea este año.

Además aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe garantizar condiciones justas. “Si no se hace este año es porque el CNE lo impide, lo frustra”. Informó Globovisión.

Destacó que es fundamental que se establezcan condiciones para facilitar la participación ciudadana. “Si te dicen que no va a haber máquina, tú no puedes aceptar esas condiciones, si te dicen que en la Gran Sabana te van a colocar 100 máquinas y en Petare no te van a colocar ninguna, tú no puedes aceptar eso”.

Criticó el retraso del CNE para dar la fecha del 20 por ciento y rechazó la falta de respuestas a las solicitudes de la Mesa de la Unidad Democrática.

“Van y no les informan nada, no se reúne el directorio, no le dan ninguna respuesta ni de máquinas ni de centros y no les dicen si la recolección es nacional o es regional”.

También señaló que el ente electoral debió convocar elecciones a gobernadores para este año.