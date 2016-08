“Ramos se irá sin pena ni gloria porque ni el pueblo opositor le cree”

En opinión de la diputada del PSUV y presidenta del Consejo Legislativo, Zoraida Parra, “Ramos Allup vino a levantar un poco la derecha que está adormecida, pero el pueblo ya no cree en los llamados a guarimba y a la violencia, no goza del respaldo de la gente buena y trabajadora del Táchira aunque sea de derecha, por eso se irá sin pena ni gloria”.

“Si están aquí es porque deben reforzar con pseudolíderes para movilizar la marcha del primero de septiembre porque verdaderamente esa propuesta no tiene ninguna salida y no responde a ningún cambio para el país.

Repudió la legisladora los hechos vandálicos que se registraron la madrugada de este lunes, cuando desconocidos escribieron frases como: “Ramos Allup asesino”, en las fachadas de La Nación y TRT, y advirtió: “No pretendan ahora endilgarle a la izquierda y a la revolución la autoría material e intelectual de esa acción que condenamos y rechazamos, porque ese no es el método con el que trabajamos”.

“No nos conocen por anarquistas, siempre damos la cara. Sí supimos que hubo gente que salió de sus casas a rechazar la presencia de Ramos Allup en Panamericano, en Samuel Darío Maldonado, en Lobatera y en la esquina de su partido, porque no se ha ganado ni el respeto de la derecha ni del pueblo llano”, sostuvo.

Ante la expectativa por la marcha del 1-S señaló que: “Para el chavismo no es nuevo salir a la calle, estamos ordenados y conscientemente movilizados, los locos están del otro lado. Nuestra gente sabe cuál es el papel que tiene que jugar; no nos dejaremos chantajear, lo dijeron las rectoras, los lapsos están establecidos para recoger las firmas en octubre. Eso no cambiará ni con la “toma de Caracas, ni con la toma de ningún lado”, afirmó.

“Ahora –advirtió-, si quieren tomar a Miraflores se encontrarán con un pueblo consciente que defenderá a la Revolución junto al comando central cívico-militar que los estará esperando”.

Consideró que “uno de los dirigentes más desgastados, más descalificados y desproporcionados de la derecha es el señor Ramos Allup, quien como presidente de la AN en seis meses de gestión quedó raspado, las leyes que ha aprobado no han tenido asidero y no ha tenido ni quórum de los diputados opositores, pues 80 % de éstos no participaron en la convocatoria para activar el revocatorio”, recalcó.

En opinión de la diputada del PSUV y presidenta del Consejo Legislativo, Zoraida Parra, “Ramos Allup vino a levantar un poco la derecha que está adormecida, pero el pueblo ya no cree en los llamados a guarimba y a la violencia, no goza del respaldo de la gente buena y trabajadora del Táchira aunque sea de derecha, por eso se irá sin pena ni gloria”.

“Si están aquí es porque deben reforzar con pseudolíderes para movilizar la marcha del primero de septiembre porque verdaderamente esa propuesta no tiene ninguna salida y no responde a ningún cambio para el país.

Repudió la legisladora los hechos vandálicos que se registraron la madrugada de este lunes, cuando desconocidos escribieron frases como: “Ramos Allup asesino”, en las fachadas de La Nación y TRT, y advirtió: “No pretendan ahora endilgarle a la izquierda y a la revolución la autoría material e intelectual de esa acción que condenamos y rechazamos, porque ese no es el método con el que trabajamos”.

“No nos conocen por anarquistas, siempre damos la cara. Sí supimos que hubo gente que salió de sus casas a rechazar la presencia de Ramos Allup en Panamericano, en Samuel Darío Maldonado, en Lobatera y en la esquina de su partido, porque no se ha ganado ni el respeto de la derecha ni del pueblo llano”, sostuvo.

Ante la expectativa por la marcha del 1-S señaló que: “Para el chavismo no es nuevo salir a la calle, estamos ordenados y conscientemente movilizados, los locos están del otro lado. Nuestra gente sabe cuál es el papel que tiene que jugar; no nos dejaremos chantajear, lo dijeron las rectoras, los lapsos están establecidos para recoger las firmas en octubre. Eso no cambiará ni con la “toma de Caracas, ni con la toma de ningún lado”, afirmó.

“Ahora –advirtió-, si quieren tomar a Miraflores se encontrarán con un pueblo consciente que defenderá a la Revolución junto al comando central cívico-militar que los estará esperando”.

Consideró que “uno de los dirigentes más desgastados, más descalificados y desproporcionados de la derecha es el señor Ramos Allup, quien como presidente de la AN en seis meses de gestión quedó raspado, las leyes que ha aprobado no han tenido asidero y no ha tenido ni quórum de los diputados opositores, pues 80 % de éstos no participaron en la convocatoria para activar el revocatorio”, recalcó. (LZ)

Fustigó, además, que: “Como el tercer candidato que viene a la entidad, porque se le adelantaron Machado y Capriles, sin pena ni gloria llegó y de igual manera saldrá del Táchira, porque no lleva en su historial ninguna bandera que flamear en nombre de un proyecto de derecha, no tiene nada qué mostrar”, aseveró.

“Debe cuidarse de la demencia senil”

Recomendó la legisladora a Ramos Allup “dedicarse a cuidarse o vaya a ser que caiga en demencia senil y así evitará seguir dando trastazos en la política, después de haber sido un dirigente consumado en la política de los cuarenta años que aplaudió la violencia de CAP, el régimen de persecución de dirigentes y la matanza de Carabobo y Ocumare”.

En todo caso, nosotros seguiremos apuntando a la paz, al amor, a la paz y a la producción que es lo que el pueblo necesita”, aseguró. (LZ)