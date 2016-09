Reclaman los familiares de Juan Giraldo su libertad plena a dos años de su “injusta” prisión en el Sebin

Con respaldo de la dirigencia juvenil y regional de Copei, los familiares y amigos del dirigente estudiantil Juan Giraldo, detenido en el Sebin desde hace dos años, exigieron nuevamente respeto a sus derechos políticos y humanos, toda vez que, según manifestaron, “es víctima de persecuciones políticas contra la disidencia y de atropellos porque han sido diferidas una y otra vez sus audiencias de presentación en los tribunales”

En rueda de prensa desde la sede de Copei, junto con la dirigencia juvenil del partido y el dirigente César Pérez Vivas, Pedro Giraldo, padre de Juan Giraldo, manifestó: “Esto es muy duro -dijo mientras no podía contener el llanto-, estas situaciones son muy difíciles. Él (Juan) tiene dos años ya secuestrado por este gobierno y lo acusan de financiar guarimbas. Yo no entiendo qué significa eso para el gobierno, porque si guarimbear es lo mismo que protestar, eso es un derecho establecido en la Constitución. Lo que vemos en las grandes colas a diario en los supermercados, en los hospitales y las farmacias, esas sí son guarimbas”.

“Por protestar contra un gobierno que nos ha maltratado a todos y ha acabado con el país es un delito; es algo que no tiene razón”, recalcó al tiempo que alegó: “A quién podemos dirigirnos, si aquí no hay justicia. Tenemos que unirnos todos y protestar de manera contundente para que nos escuchen, porque así como estamos no vamos a llegar a ningún lado”, lamentó.

Por su parte, Carlos Felipe Giraldo, hermano de Juan Giraldo, leyó una carta en la que su hermano narra las vivencias que él y su familia han tenido que trajinar para poder encontrarse una vez al mes que le permiten visitas: “Mi madre hace un sacrificio para visitarme, ya que sufre de la cervical, y el viaje le afecta mucho, pero por un hijo ella lo hace y no me abandona en esta cárcel política, igual que mi padre”.

—Aquí comparto con otros presos políticos que fueron generosos a mi llegada al Helicoide. Hoy, yo sigo el ejemplo de mis hermanos facilitándoles a quienes continúan llegando por persecución política con una pasta dental, una toalla o algo de ropa. Mi vida ha cambiado drásticamente y he pasado por momentos muy duros. Sin embargo, no pierdo la fe de pronto obtener justicia y salir en libertad para regresar a mi hogar en San Cristóbal y que también sean liberados el resto de presos políticos, sé que afuera están pendientes de quienes mantenemos nuestros principios democráticos— citó de la carta.

Máximo Méndez, en representación de los jóvenes de la tolda verde leyeron un comunicado, emplazando al gobierno a “darle celeridad a los procesos judiciales que se le siguen a Juan Giraldo y todos los presos políticos y sobre todo a respetar a quienes piensan distinto”. (LZ)