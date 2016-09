“Se fortaleció la Revolución con derrota de la oposición el 1-S”

“La primera lectura de la marcha convocada con bombos y platillos por la oposición, cuya bandera era sacar de Miraflores al presidente Maduro, deja claro que volvieron a engañar a los incautos seguidores de la derecha, nuestra consigna era Nicolás no se va y no se fue, mientras la derecha volvió a engañar a su gente, moviéndolos bajo esa premisa para que su militancia se activara, pero dejaron al gobierno Revolucionario reposicionado y fortalecido y a la MUD más desgastada y dividida por precandidaturas a destiempo”, opinó el diputado por el PCV Yhon Luna.

“En virtud de que el Gobierno actuó con cautela y oportunamente, se logró que la violencia pautada por la derecha quedara desmovilizada y su objetivo principal que estaba vinculado a acciones similares a las de abril del año 2002, resultaran sin efecto, al igual que sus principales protagonistas golpistas quienes fueron detenidos, pues tenían la intención de llevar a cabo planes para la colocación de artefactos explosivos”, aseguró el legislador.

Sostuvo Luna que: “Con la captura de los paramilitares en las cercanías de Miraflores y las detenciones de Goicochea, Carlos Melo, más la información que tenía en su poder Ceballos y otros elementos de inteligencia que en su momento saldrán a la luz pública, fue que se logró desmontar el golpe de estado pautado por EEUU y que estaba ya dispuesto a aplicarse en la fecha conocida por todos”.

No obstante, aclaró: “Sabemos que la derecha manipulada por el Imperio no descansará en sus intenciones de dar un golpe de Estado, pero no lo van a lograr, pues siempre han subestimado al pueblo y a este gobierno que es del pueblo”.

—Sabemos que por el fracaso de este 1-S no podemos esperar que la derecha se vaya para su casa, por el contrario, como un tigre herido ahora actuará con más saña, no sería de extrañar que atentaran contra la vida de los propios dirigentes de oposición para pretender decir que el Gobierno es el violento, como lo hicieron con Leopoldo López, quien prefirió entregarse a la justicia antes que morir en manos de sus propios mentores— enfatizó el parlamentario.

Vaticinó que: “Buscarán encender en distintos espacios, bajo la tesis del foquismo, candelitas guarimberas, procurando estimular la rabia contenida en la frustrada oposición, que es víctima de las mentiras de la dirigencia derechista, así como otros artilugios de violencia, pues por la vía legal y legítima está demostrado que no podrán sacar de la presidencia al líder de esta revolución, Nicolás Maduro”, afirmó.

Igualmente destacó “el poder de convocatoria de la revolución, que con 48 horas de diferencia llenó el chavismo la avenida Bolívar, en un par de oportunidades, sin necesidad de hacer un escándalo por todos los medios ni contratar publicidad, y lo mismo hicieron en otros estados del país”. (LZ)