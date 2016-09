Cuatro concejales de Voluntad Popular en el estado Táchira acudieron a la sede del CNE en Barrio Obrero y luego de leer un documento y consignarlo a las autoridades de la institución, se instalaron sin interrumpir el paso y anunciaron que permanecerán allí hasta tanto la rectora Tibisay Lucena dé la fecha del referendo revocatorio presidencial, acepte las condiciones que la MUD ha exigido para que dicho proceso “sea expedito, transparente y se materialice este mismo año”.

Los ediles José Vicente García, de San Cristóbal; David Pernía, de Cárdenas; Francisco Rincón, de Junín, y José Luis Guerrero, del municipio Bolívar, acompañados de dirigentes de la tolda naranja, ingresaron para entregar el escrito al director regional del CNE; y debido a que éste se encontraba en Caracas fue recibido por el encargado de Recursos Humanos, quien les firmó y les selló como recibido.

Una vez el edil García leyó el documento, en presencia de la prensa dentro de las instalaciones del Poder Electoral regional, los cuatro concejales decidieron quedarse en el lugar, que de inmediato fue resguardado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con sus equipos antimotines. “Aquí permaneceremos hasta que Tibisay Lucena responda al pueblo”, sentenciaron.

—Estamos aquí haciendo las exigencias al CNE. Nosotros queremos que la recolección de ese 20 % de las firmas sea nacional, no por estados, que se utilicen 19 mil máquinas y que el proceso se cumpla en un lapso de tres días. Hasta que las rectoras del CNE no se pronuncien, nosotros no pensamos movernos de aquí, estaremos aquí de manera pacífica, dentro del marco constitucional, organizados pero con contundencia— expresó García.

También, destacó, “queremos hacer un llamado a los funcionarios del CNE y de los cuerpos de seguridad, somos un grupo de concejales electos por el pueblo que está ejerciendo un derecho constitucional, no está violentando el derecho de ninguna persona; este país está a punto del cambio político, social y económico, no se presten para violentar los derechos humanos porque serán ustedes los que construirán las pruebas para enjuiciarlos en el futuro por esas violaciones que nos han hecho”.

“Invitamos a estos funcionarios que son venezolanos a que sean parte de la lucha de nuestro pueblo, hagan cumplir la Constitución y defiendan a quienes hoy ejercen un derecho constitucional”, enfatizó el concejal sancristobalense.

El edil Guerrero manifestó: “Más allá de los sectores políticos, nuestro llamado es a toda la sociedad civil, debemos mantenernos en lucha no violenta, porque es la única forma que nos queda para poder conquistar el objetivo, que es el revocatorio presidencial este mismo año. Eso es lo único que estamos pidiendo y qué más muestra que esto estamos aquí sin necesidad de armas y en paz, por más de que el gobernador nos tilde de otra cosa, nos mantendremos firmes las veces que tengamos que hacerlo porque la gente perdió el miedo”.

Por su parte, el concejal Pernía declaró: “Han cerrado las puertas del CNE ante nuestra protesta pacífica, así como le han cerrado las puertas a nuestro pueblo. Esta siempre ha sido nuestra lucha: pacífica y no violenta, por un país en democracia, nuestro llamado a respetar las instituciones y que el revocatorio sea en 2016”.

Leidy Zafra