“Se quedó fría y congelada la convocatoria opositora”

“El pueblo mostró el rechazo y condenó a las pretensiones violentas de la derecha venezolana de crear anarquía y romper el orden constitucional de la nación. Vemos desmovilizada completamente a la MUD y firmemente podemos decir que se quedó fría y congelada su convocatoria, y ni siquiera por las redes se ve alguna muestra representativa de lo que nuevamente prometieron sería su concentración”, opinó la presidenta del Consejo Legislativo, diputada Zoraida Parra.

“Creemos que este pueblo tachirense lo que tiene es que trabajar, producir, para que realmente en el país podamos lograr el objetivo fundamental, que no es otro que niveles óptimos de calidad en la producción, que el acaparamiento y la especulación sean desterrados y que haya conciencia en el pueblo venezolano de que la producción es el único camino a seguir, no el sabotaje ni la anarquía”, enfatizó.

Consideró Parra que: “Todas estas convocatorias están siendo infructuosas e inútiles, no tienen asidero, ni político ni jurídico, por cuanto el órgano rector ya dictaminó cuál es el cronograma a seguir; el día 14 de septiembre se dará el candelario definitivo de lo que debe ser el proceso de llenar recaudos para el revocatorio”.

— El pueblo no se hizo eco de convocatorias falaces, infructuosas, vanas, débiles, porque carecen verdaderamente del apoyo mayoritario y podemos tener fe y esperanza en que en nuestro país todos podemos salir adelante. Hoy lo que hemos hecho es trabajar y producir, y se nota la debilidad y pobreza de esta invitación omitida por el poder popular, ante la derecha que no se cansa en su intención de desestabilizar

-recalcó Parra-.

— Mientras la derecha insiste en sus intenciones golpistas, el Gobierno se mantiene activo y trabajando, la marea roja de las fuerzas revolucionarias sobresale en las calles venezolanas y el pueblo chavista, llámese integrantes de misiones, poder popular, Ubch, Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), mujeres, estudiantes, trabajadores y motorizados, todos, nos movilizamos a resguardar los espacios de la revolución para ratificar el apoyo al presidente Nicolás Maduro -resaltó Parra-. (LZ)