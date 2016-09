“Son ridículas las versiones que tiene el gobernador Vielma Mora sobre la actuación de VP en un supuesto plan conspirativo que estaríamos liderando en el Táchira. Lo que sí es cierto es que nuestra dirigencia no se amilana por unas simples declaraciones de un gobernante que no sabe ni dónde está parado”, declaró el diputado y coordinador regional de la tolda naranja, Sergio Vergara.

Sostuvo que: “Todos saben en qué estábamos el sábado en la mañana, porque acudieron los medios, dimos una rueda de prensa para anunciar la movilización de este 14 de septiembre, que ahora fue pospuesta para el viernes 16, con la cual estamos plenamente comprometidos”.

— Sabemos la capacidad que tiene el gobernador para inventar mentiras y crear expedientes falsos, como lo hizo con Daniel Ceballos de quien es su principal acusador, y por ende no le importa incriminar a inocentes o buscar culpabilidad donde no existe. Sin embargo, seguimos adelante en una lucha democrática y pacífica, en la que creemos -enfatizó-.

Afirmó el parlamentario que: “Las actuaciones de Vielma Mora no amedrantarán a ningún dirigente de VP, y seguramente ya tendrá a su nuevo fiscal, Franklin Nieves, para crear expedientes falsos, como lo hizo en 2014 con Leopoldo y Daniel, solo esperando que López pisara tierra tachirense para incriminarlo y hacerlo culpable, cosa que pidieron hacer en Caracas”, recalcó.

“Repudiamos las declaraciones del gobernador, que está empeñado en mentirle al pueblo del Táchira, no se cansa de sus mentiras; ante eso, nosotros seguiremos en la calle con la gente y dándoles la cara a los tachirenses”, insistió Vergara. (LZ)