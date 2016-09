—Cinco gandolas eran custodiadas por funcionarios de la Zodi Táchira, en la vía a “La Petrólea”, el domingo, en horas de la tarde. Según los lugareños, esto ocurre casi a diario, en horas cuando se puede esquivar la mirada de curiosos, quienes quisieran saber qué es lo que trasladan, aunque muchos aseguran que se trata de comida.

Dicha aseveración fue realizada por la alcaldesa del municipio Córdoba, Virginia Vivas, quien explicó que el domingo, al regresar de una actividad deportiva en el municipio Junín, pudo observar cómo funcionarios de la Zodi – Táchira resguardaban con fusiles en mano un cargamento que, “aunque nosotros suponíamos que se trataba de comida, los esbirros lo ratificaron al gritarnos sin razones que eso no era contrabando”.

Respecto al caso. Virginia Vivas detalló que los integrantes del Ejército se acercaron a la camioneta donde ella se trasladaba con su equipo, al tiempo que eran amenazados con los fusiles: “ellos amenazaban con llevarme presa y tuve que enseñarles mi carnet y decirles el cargo que represento. Después de eso, estos hombres salieron y huyeron del lugar, dejándonos ahí, con las fotos en nuestros teléfonos. Recordemos, mientras más explican, más se enredan”.

En opinión de la burgomaestre, hubo confesión por parte de los efectivos, quienes en una actitud grotesca amenazaron con llevársela presa por no entregar su teléfono, tras captar la irregularidad en una zona que muchos reconocen como la vía por donde circula el contrabando del Gobierno regional, encabezado por José Gregorio Vielma Mora y Carlos Yánez, jefe de la Zodi – Táchira.

Vivas aseguró que el alto mando militar del estado Táchira tiene mucho que explicarles a los ciudadanos, quienes se han visto afectados con estas medidas de presunto contrabando: “Yo no puedo asegurar que esto sea contrabando, pero sí estoy segura de que estos se sentían culpables, porque la gente en el poblado gritaba ´miren donde van los alimentos baratos´; por eso, es necesario que se le explique a la gente qué estaban haciendo ahí”.