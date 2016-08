Luis Useche, secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio San Cristóbal, anunció que iniciaron la fiscalización en las busetas para saber si las líneas que hacen vida en la ciudad están cumpliendo con el cobro del pasaje urbano, que es de 40 bolívares.

El abogado expresó beneplácito en nombre de la Alcaldía, por la restitución del servicio de transporte “porque podemos ver nuevamente al ciudadano montándose en unidades de transporte adecuadas para ir a sus trabajos o hacer cualquier actividad que tengan a bien desarrollar”.

Dio gracias a Dios –dijo- porque “ya no hay ese peligro de montarse en todo tipo de transporte no apto para la prestación de un servicio, pero entendemos que ante la emergencia que se estaba viviendo, al ciudadano de a pie no le quedaba más alternativa que tomar estos medios de transporte improvisados, en los cuales no solo ponía en riesgo su integridad física sino que estaba pagando tarifas exorbitantes que no se corresponden con la distancia del servicio que prestaban”.

No obstante, indicó que de acuerdo con lo indicado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la tarifa oficial es de 40 bolívares en el área urbana de San Cristóbal, “y las suburbanas e interurbanas son las que ha determinado el Ministerio de Transporte en sus respectivos actos administrativos de fijación de las tarifas”.

—Por lo tanto hacemos el llamado a los transportistas, a acatar la sentencia del tribunal, que aun cuando en reunión con funcionarios de la gobernación les hayan dicho que está autorizada una tarifa diferente, el único que puede modificar esa situación es el poder nacional— expresó.

“Esperamos que se aboque a tomar un decisión en el marco de la legalidad y a no dejar en un limbo, como están actualmente los transportistas en la prestación del servicio y en el cobro de una tarifa que no está autorizada, como los ciudadanos con el pago de una tarifa que no es la que está en el decreto dictado por la alcaldesa”, señaló.

Useche consideró que “no se puede seguir dilatando, el único organismo que puede tomar una decisión al respecto es el poder nacional. Nosotros estamos cruzados de brazos porque el juez dijo que no podemos autorizar un aumento; y en acatamiento de esa sentencia tenemos que hacer esta observación, tampoco lo puede hacer el gobernador porque no son sus competencias”.

Luis Useche dijo entender que “hay actuaciones que se están desarrollando, las cuales consideran que si van en procura de la solución del problema, son positivas, pero el poder nacional tiene la palabra y no puede dejar en vilo ni a los ciudadanos ni a las autoridades municipales, esperando una decisión que parece que nunca llega, es el momento en que actúen y digan definitivamente cuál debe ser la tarifa que se va a aplicar al transporte urbano, suburbano en interurbano, para si nos devuelven la competencia, tomemos una decisión de aumentar la tarifa”.

Sobre el cobro de los 80 bolívares y las denuncias de los jubilados de la Alcaldía, indicó que “en observancia de la ordenanza y la sentencia del juez, vamos a iniciar los procedimientos administrativos para que se tomen las decisiones que se tenga que tomar a nivel de la alcaldía como del Concejo, porque estamos sometidos al estado de derecho y en ese orden de ideas vamos a hacer lo que nos corresponde en el marco de la ley con los transportistas y las líneas”.

