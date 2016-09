Desde que nacemos, todo es un constante aprendizaje: caminar, comer, hablar, leer, jugar y hasta ser fanático de un deporte o de un equipo de fútbol. Percibir sentimientos, como la alegría o la tristeza, parece inherente a todos los seres humanos, aun cuando haya millones de “analfabetas emocionales” que no pueden sentir o expresar sus sensaciones. Esa es la alexitimia.

El término, acuñado en 1973 por Sifneos, profesor y médico de la Universidad de Harvard, proviene del griego –a: sin, lexis: palabras, thymos: sentimiento o emoción– e intenta conceptualizar algo que, en principio, se trataba como la imposibilidad que tenían algunas personas para dar nombres a la melancolía o al amor, por ejemplo.

Su origen se dio en pacientes psicosomáticos, es decir, personas con alteraciones mentales y corpóreas. Sin embargo, como explica el doctor y psiquiatra español Alberto Espina, con el transcurso del tiempo y las investigaciones se pudo concretar que “no debe aplicarse solo a estos, pues ni todos son alexitímicos ni solo ellos pueden serlo”.

Hoy, la alexitimia está relacionada con individuos dependientes de sustancias psicotrópicas, con Trastornos por Estrés Postraumático (TEPT), como las secuelas mentales tras la anorexia y después de accidentes o pérdidas, y con síndromes del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Es complejo ser así”

Andrés González acaba de ganar un cupo para cursar estudios en uno de los centros académicos superiores más reconocidos de Venezuela, la Universidad de Los Andes (ULA), núcleo Táchira. Contrariando a la satisfacción, dice sentirse “tranquilo y seguro de haber obtenido ese logro”.

El próximo estudiante de Contaduría pública confiesa, incluso, que sus padres solían subestimarlo y ponían en duda su ingreso en la educación de tercer nivel. “Solo porque no veas a alguien preocupado o ansioso, como dicen, no significa que esa persona no sea capaz de hacer las cosas bien”, analiza.

Para el joven de 17 años, ser alexitímico no traspasa lo común. Piensa que “en el fondo todas las personas son así, pero se dejan llevar por fantasías”. A menudo siente rechazo o incomprensión por parte de sus compañeros. Por eso le cuesta relacionarse y consigue alivio en la práctica del dibujo.

Posibles causas

De acuerdo con Otto Georgi, médico psiquiatra con 28 años de experiencia, quien actualmente cumple funciones en la Unidad de Pacientes Agudos (UPA), el caso de González es la posible “respuesta a algún problema no resuelto del pasado”.

Sin embargo, Georgi asegura que tanto estas como otras causas de alexitimia rozan lo hipotético y “apenas sirven para guiar al especialista”: esta no es una enfermedad –puesto que no se cura con fármacos– ni un trastorno –ya que no está comprobado ni aparece tipificado en la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)–.

A pesar de ello, algunas de sus causas serían:

Diferenciación cerebral

Se ha determinado que una reducción de la materia gris –sustancia entramada por conexiones nerviosas– en la corteza cerebral podría limitar la conciencia de las emociones.

“Si esta fuera la razón –advierte Georgi– entonces se está, sin duda alguna, ante una condición de vida”. Esa diferenciación, de acuerdo con el experto, podría solventar, en cierta medida, el avance de las investigaciones y encontrar consenso sobre si el alexitímico no percibe las sensaciones o si solo tiene problemas para comunicar sus sentimientos.

Traumas emocionales

Victor Raúl Castillo, reconocido psicólogo clínico y psicoterapeuta, también conoce el caso de González y coincide con el psiquiatra. Argumenta que los traumas son “todas aquellos choques, principalmente emocionales, que marcan la vida de los individuos hasta cambiar muchos rasgos de su personalidad y de su modo de vida”.

La alexitimia, es decir, la escasa o nula emocionalidad en las personas, podría surgir como “método de defensa después de una gran ruptura”. Pérdidas de seres queridos o de propiedades, fracasos personales o familiares, enfermedades críticas, adicciones o bullying son algunos de los factores más frecuentes.

Factores socioculturales

Un artículo científico firmado por cuatro investigadores estadounidenses, y publicado en la revista Psiquiatría Comprensiva, señala que “los varones con alta puntuación en el TAS –Escala de Alexitimia de Toronto– eran generalmente solteros y con pocos contactos sociales”.

Esta tesis respaldaría otra de otros tres investigadores norteamericanos, la cual señala que frente al 8 % de hombres alexes, hay una relación de 1,8 % en el género femenino, dentro de una tasa del 10 % de la población mundial, de acuerdo a un informe de Sociedad Española de Neurología (SEN), del año 2012. Tanto en el estado Táchira como en Venezuela, no se cuentan con cifras oficiales.

No obstante, el Dr. Espina, en su artículo de investigación “El constructo alexitimia. Implicaciones clínicas y terapéuticas”, infiere que ella “no está asociada a la edad, sexo, nivel educacional, nivel económico, riqueza de vocabulario ni a la inteligencia”.

Un mito y una verdad

¿Asexuales?

“Los alexitímicos, como nos catalogan, quizá no tenemos emociones, pero sí tenemos gustos”, dice entre bromas González. Expresa que ha tenido “algunos roces” con chicas de su edad, aunque suele ser “complicado”.

Asevera que así como ha sido objeto de burlas y menosprecio, también ha causado cierta “intriga” en sus pares. Ese es su “gancho”, asegura entre risas.

¿Todos los autistas son alexitímicos?

Los pacientes con algún TEA también son personas que tienden a ser alexes, declara Castillo. Pero, aclara, “es más una consecuencia de alguno de esos trastornos, que un desorden genético propio”, debido a la reducida capacidad e interés social que alguien con asperger o síndrome de Rett, por ejemplo, pueda tener.

En este orden, se estima que el 50 % de la población con autismo presenta alexitimia, no obstante, en consonancia con el especialista, es una cifra sumamente variable y no concreta; gracias, en parte, a la poca exactitud que aún tienen los estudios en esta materia.

¿Alexitímicos?

“Alexitímos, no –recalca el Dr. Georgi–. Estas personas, con este diagnóstico en construcción, si es que se trata de un diagnóstico, son seres muy normales porque siempre están ocupados en sus quehaceres, son analíticos, correctos, seguros de sí mismos y certeros”, detalla el especialista.

Al no ser una enfermedad ni un trastorno declarado, no se puede hablar de alexitímicos, es también el mensaje de Castillo: “Es solo una forma de ser, igual que el bromista o el mitómano”. Señala que las etiquetas, como esta, generan “una predestinación que luego es aceptada por el inconsciente”.

Es, pues, un concepto que está en plena discusión, pero, advierte el psicólogo, en medio de una sociedad cada vez más personalista y esquiva con el contacto social, como la actual, “las personas del mañana tendrán más problemas que las de hoy”. (Christian Alexander Martínez Guerrero / Estudiante de Comunicación Social)