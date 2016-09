Arroz, azúcar y granos, son los artículos que se observan en las bolsas de quienes acuden al pabellón Colombia con el fin de comprar productos de primera necesidad, importados, aquellos que en otrora llenaban los anaqueles de los supermercados y por los cuales hoy día se hacen kilométricas colas en los comercios del estado.

Julia Peña, camina de un lado a otro. Compara precios y tamaños. No le importa la marca, solo que le alcance el dinero para poder tener algo en la despensa con que alimentar a su familia. “Traje 20 mil bolívares, y aunque sé que no es mucho, alguito compraré”, dijo mientras ve con nostalgia los productos en las mesas y recuerda que hace algunos años todos esos víveres y hasta más, se conseguían en el país sin mayor problema.

“Da como sentimiento. Nosotros éramos así antes, pero nos llevaron a esto, a un galpón con productos importados y a precios nada accesibles”, agregó, al ir tomando varios víveres (arroz, azúcar, aceite, pasta, arvejas, fríjoles, etc.) y en las cantidades que el presupuesto le permitiera.

De acuerdo con Julio Pereira, representante de la Distribuidora Pie de Monte, las ventas han aumentado 35% desde el pasado martes. “El primer día hubo el boom, y poco a poco las ventas han ido ascendiendo. Esperamos que hoy aumenten más, ya que todos los establecimientos tienen puntos de venta. Los víveres que tienen mayor demanda son el arroz, azúcar, lenteja y frijol o caraota roja”, dijo.

En efecto, los consumidores llevan azúcar en grandes cantidades (6 o 7 kilos que corresponde a la venta al detal), asimismo granos en diversas presentaciones, ya que constituyen una buena fuente de proteína. “Azúcar no se ve por ningún lado y los bachaqueros la quieren vender en 2.500 bolívares, aquí el kilo me salió en Bs. 1.600. También llevo lentejas, porque eso tampoco se ve en los mercados”, manifestó Aura Pérez.

Artículos de higiene personal

Los artículos de higiene personal y limpieza para el hogar también tienen su público. El único puesto de venta que presenta la mayor variedad de esos productos en el pabellón Colombia tenía este miércoles bastante cola. Las personas tomaban -sin pensarlo- crema de dientes, papel higiénico, suavizante, desodorante, detergentes, champú, entre otros.

Víctor Carrascal, encargado de la distribuidora colombiana, supervisaba a los cajeros mientras los consumidores cancelaban sus artículos. Señaló que el movimiento de compradores ha sido muy fluido y los precios han tenido buena aceptación.

—Ha sido bastante movido. Tenemos gran variedad de productos y ofertamos buenos precios, casi el mismo que se está manejando en el almacén en Cúcuta. Los que tienen más salida son los de primera necesidad como el azúcar, arroz, mayonesa, pasta, papel higiénico, detergentes, jabón de baño, crema de dientes y granos. Se venden de 6 a 7 unidades por persona. El que quiera comprar al mayor tiene que soportar con un registro mercantil y se le vende—, explicó.

Añadió que la próxima semana van a llegar más productos como pañales, toallas sanitarias, protectores diarios, cepillos y desodorantes.

Para los interesados en adquirir productos al por mayor, deben llevar el registro mercantil, la copia del RIF, y empresas que sean de producción de alimentos (panaderías, pizzerías, pastelerías, etc.) en el caso de aquellos que deseen adquirir por bulto harina de trigo, margarina y azúcar.

Mariana Contreras

“Seguiremos bloqueando a los bachaqueros”

“El Gobierno seguirá bloqueando a los bachaqueros. No podemos seguir posicionando al bachaquero, comprándole a precios que destruyen cualquier hogar y salario. Por eso el gobierno regional trajo productos importados en articulación con empresas privadas, no son precios justos, porque pasan la cadena de comercialización. Pero lo más importante es que son productos de calidad, certificados sanitariamente”, expresó Miriam Febres, secretaria general de Gobierno, quien día a día ha visitado el pabellón Colombia para monitorear la actividad que se desarrolla por iniciativa de la gobernación del Táchira.

—El primer día vimos una gran cantidad de personas que se maneja en esa economía ilícita y delictiva, como son los bachaqueros. Y cuando vieron los precios se quedaron horrorizados, porque no es negocio para ellos. Pero sí hemos tenido buena receptividad a diario de familias que compran lo que necesitan para su hogar como arroz, granos, aceite y artículos de higiene—, precisó.

Comentó que en algunos casos hay ventas al mayor, sobre todo en el sector de panaderías, porque hay insumos básicos como harina de trigo, margarina, azúcar, y en algunos otros casos se ha vendido a pequeños establecimientos como bodegas y abastos.

—Tenemos un área de una empresa con productos de higiene personal y la gente los lleva mucho. En general, la gente que compra al detal, lo requiere en presentaciones de 900 gramos, un kilo, tres litros. La gente lleva lo que satisface la demanda de su hogar. Aquí se consiguen víveres, productos agrícolas, en fin una variedad de rubros, es accesible, hay seguridad, diferentes modalidades de pago, pensando en políticas en beneficio del pueblo—apuntó.

(MC)