“Aunque no dejaron salir algunos autobuses, aquí sobra guáramo para enfrentar lo que sea”

Habitantes de la localidad de Táriba, municipio Cárdenas, partieron este martes a la ciudad de Caracas para sumarse a la “Gran Toma de Caracas”, hoy jueves, y así exigirle al CNE la fecha para la recolección del 20 % de firmas para el referéndum revocatorio presidencial.

“Aquí sobra guáramo para enfrentar lo que corresponda. No dejaron salir algunos autobuses, pero no importa, todos los que no pudieron viajar harán lo propio desde el Táchira y les demostrarán a los representantes de este gobierno que nada impedirá que el referéndum revocatorio sea este año”, recalcó el concejal de Cárdenas por el partido Primero Justicia, Naudy Corona.

Corona, junto a ediles del partido Voluntad Popular, acudió a la Basílica de la Virgen de la Consolación de Táriba para pedirle su protección, así como también llegaron a la plaza Bolívar, donde izaron la bandera y cantaron el Himno Nacional.

“Con la bendición de nuestra patrona, vamos a defender los derechos de todos los venezolanos, y nuestro municipio Cárdenas también dirá presente en este hecho histórico que vivirá Venezuela”, expresó.

Afirmó Corona que desde la capital darán a conocer lo que realmente está viviendo Venezuela, “con un gobierno represor, que tiene al pueblo pasando hambre, que no garantiza el derecho a la vida y a la salud, y al crecimiento económico y profesional, que ha llevado a que miles de jóvenes se vayan del país”.

Advirtió que, en caso de que el CNE no dé la fecha para el 20 %, continuarán en la calle de manera pacífica, exigiendo lo que por Constitución les corresponde para “lograr un cambio de gobierno que le devuelva a Venezuela un clima de paz, tranquilidad y justicia”. (LZ)