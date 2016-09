Edixon Belandria, presidente de la organización de buhoneros Infor, denunció que funcionarios de la Policía y la Guardia Nacional les están decomisando alimentos que traen de Colombia, sin entregarles el acta de decomiso, alegando según el dirigente, “que lo hacen por orden del gobernador, porque es mercancía de contrabando, arroz, azúcar, harina, aceite”.—Son productos que como todo el mundo sabe, se expenden en las calles y avenidas de San Cristóbal. Nos preguntamos si la mercancía que nuestros compañeros venden en San Cristóbal es de contrabando, que es la que vende el gobernador en los pabellones, que nadie sabe por dónde pasa ni quién la nacionaliza, a quién pagan los impuestos nacionales, porque la frontera está cerrada y no hay paso de gandolas, y las aduanas y el Seniat no están laborando— expresó.

Belandria consideró que “se hace peculado de uso en una infraestructura del estado, como el Pabellón Colombia, para beneficiar a un grupo de amigos del gobernador, la mercancía que están vendiendo los compañeros de trabajo, que se trae de Colombia, está por debajo del precio de la de los pabellones; ¿por qué se nos detiene? El gobernador quiere monopolizar la venta de comida colombiana en los pabellones”.

—Traer mercancía sin permiso es ilegal, eso es contrabando, entonces ustedes traen mercancía de contrabando, la de los pabellones tiene salvoconducto y está supuestamente legalizada, según han dicho las autoridades.

—Podría ser contrabando, pero toda la mercancía que durante más de 40 años han vendido los buhoneros es de contrabando, y el Estado lo sabe y lo ha impulsado, no entendemos por qué ahora se les quiere quitar la venta de mercancía que no es regulada y subsidiada por el Estado, que se compra en el exterior y que está permitido por el Estado venezolano ante la escasez de alimento. Si la de nosotros no cumple los requisitos, que compruebe el gobernador que lo que se vende en el pabellón los cumple, porque la secretaria general de gobierno dijo en un semanario que esa mercancía no venía por la frontera, que venía por los puertos, muéstreme la nacionalización de la mercancía.

— ¿Ustedes tienen permiso para vender mercancía o productos alimenticios en la calle?

— No, pero ¿ellos tienen permiso? No lo tienen.

— Entonces es ilegal la venta en las calles.

— Sí, es ilegal, pero lo que hace él también es ilegal, porque está utilizando una estructura del Estado que es mía, para beneficio de particulares; y eso se llama peculado de uso, y si no hay dólares preferenciales, a cuenta de qué estos empresarios los recibieron.

Finalmente, Belandria pidió “que no se nos siga quitando la mercancía, es la única forma de sustento en los hogares de la economía informal, porque con el alto índice de inflación perdimos la capacidad de compra de bienes y servicios en el territorio nacional; y pedimos igualdad de oportunidades, si a los empresarios que están en los pabellones se les deja vender la mercancía, por qué a nosotros no”. (MSV)