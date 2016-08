Busetas cobraron ayer 60 bolívares en rutas del municipio San Cristóbal

Transportistas de varias líneas urbanas que se comprometieron a prestar servicio en la reunión con la secretaria general de Gobierno, Miriam Febres, salieron a trabajar este domingo, cobrando el pasaje a 60 bolívares.

Se vieron, entre otras unidades, de la línea El Corozo, Circunvalación, Santa Teresa, además de Transtáchira, aunque este domingo continuaban camiones y camionetas prestando servicio a la ciudadanía. Asimismo, laboraron microbuses de la línea Los Capachos, que según dijeron están cobrando 100 bolívares; antes del paro, había aumentado el pasaje de 70 a 160 bolívares.

Eladio Carvajal, de transporte El Corozo, comentó que la mañana había estado sola, sin pasajeros, e indicó que “la gente no dice nada cuando cobra el pasaje, 60 bolívares, hasta San Josecito y 70 bolívares a La Palmita, aunque por el día de ayer cobraron 80, porque 30 bolívares de aumento lo considera bien”.

— Lo que el Gobierno ponga todo el mundo lo tiene que pagar, pero un corto que le suban 20 o 30 bolívares está bien, pero se pone a esperar a que la gente se monte por eso, porque el Gobierno no quiere aumentar. Uno es el que está llevando del bulto. Queremos que arreglen el problema para poder uno a salir a buscar la comida. Hoy tenemos 10 días parados, uno aquí lo que gana es diario; yo, si no trabajo no gano, porque no tengo sueldo, aquí gana uno el 30 por ciento, si el carro hace 20 mil, lo que me gano son 6 mil. Que arreglen el problema ellos, pero que pongan una cosa justa también, porque ese aumento fue demasiado -dijo-.

Ramiro Domínguez llegó precisamente cuando Carvajal indicaba que el pasaje a La Palmita costaba el domingo 80 bolívares.

“No. Son 60 bolívares, ahorita me vine en uno desde el Terminal y me cobró 60. Estamos pagando los 60, normal, desde esta mañana, venimos de La Concordia; otra unidad de transporte donde me monté temprano fue la Circunvalación, que me llevó al Garzón de la Rotaria para comprar este jaboncito y la crema que estaban vendiendo, y pagué 60”, expresó.

Sobre el aumento a 60, consideró que “he visto en el casco central que la gente no dice nada por los 60 bolívares, cancela normal, porque eso ya es un precio justo; nos montábamos en los camiones y cobraban 100 bolívares; con los 100 no estaba de acuerdo”. (MSV)