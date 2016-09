Ureña.- Debido al cese de actividades de la planta procesadora y el abandono de las fincas productoras de caña, “como consecuencia de las erradas políticas del Gobierno nacional, el Central Azucarero del Táchira, Cazta, no volverá a funcionar”, afirmó Alejandro García, alcalde del municipio Pedro María Ureña.

La planta procesadora de azúcar ubicado en ese municipio no ha iniciado operaciones este año por falta de presupuesto para mantenimiento; y la poca caña que quedaba en las fincas del eje San Antonio-Ureña, fue llevada a trapiches paneleros del estado Táchira.

Cuando Cazta fue expropiado por el Gobierno nacional, en 2010, recordó el alcalde, producía alrededor de 15 mil toneladas de azúcar al año, fruto de la refinación solamente de la caña cultivada en la zona, sin incluir la producción obtenida con el azúcar crudo importado. Sin embargo, afirma que el Central Azucarero está abandonado y todas las fincas de la zona perdieron la inversión que tenían, porque los cultivos se deterioraron esperando que la planta iniciara la zafra.

Aseguró que el deterioro de las fincas de caña de azúcar se debe a la falta de maquinaria, agua en el río Táchira, fertilizantes, y también por el diferencial cambiario entre el peso y el bolívar porque la mayoría de los obreros era de Colombia y por las pocas ganancias obtenidas en territorio venezolano, no volvieron a trabajar.

“Con la incertidumbre que tenían porque el Central no iba a arrancar este año, los productores no invirtieron en el cultivo de caña en las fincas, no hicieron ninguna inversión. Las poquitas cañas que quedaron en el campo las han cortado y llevado para los trapiches paneleros de los municipios Córdoba, Junín, Ayacucho. Ese ha sido el destino de la poca caña que quedó, pero el año entrante no habrá caña de azúcar ni para producir panela”, dijo García.

Refirió que después de haber molido 300 mil toneladas de caña en su mejor momento, el año pasado apenas procesó 35 mil toneladas y este año no arrancó zafra. También se dijo que hay unas toneladas de azúcar crudo que fueron importadas hace tiempo, pero allí está sin refinar porque a la planta no le hicieron la reparación de motores, engranaje, el respectivo mantenimiento de purificadores y de evaporadores. Cazta está pagando nómina sin trabajar.

“El Central Azucarero, puedo decirlo con toda seguridad y responsabilidad, no es nada especulativo, ni político, terminó sus días, no volverá a producir, porque simple y llanamente el Gobierno nacional, con sus políticas erróneas, acabó con la poca producción de azúcar en el Táchira”, recalcó el alcalde.

Pide investigar ingreso de productos colombianos

El alcalde de Ureña señaló que los tachirenses no consumirán más azúcar producida por Cazta porque a su juicio “la empresa acaba de morir. Esa es la realidad”.

Los tachirenses ahora están consumiendo azúcar colombiano, pero pidió a las autoridades correspondientes que investiguen bajo qué figura están entrando esos productos de la hermana República de Colombia.

“Tenemos conocimiento que están entrando algunos productos por el puente de Tienditas que no está aún en servicio y por algunas trochas, sin pagar impuestos, sin hacer aduanas; yo estoy de acuerdo que el Gobierno traiga, importe y suministre comida a la población, pero no se puede convertir en forajido. Para traer esos productos están los puentes internacionales, las aduanas, las almacenadoras, para que la gente haga las importaciones correctamente, como debe ser, y no dar el mal ejemplo de estar trayendo productos por las trochas”, apuntó finalmente.

José G. Hernández