Consejos comunales del Chorro El Indio esperan ayuda del gobernador del estado

Exigen la ayuda necesaria por parte de la Gobernación del estado para los ocho consejos comunales que operan en el Parque Nacional Chorro El Indio, denunció José Urbina, habitante del sector.

Urbina, quien es integrante del consejo comunal Unión Vega Las Mesas, de la parroquia Francisco Romero Lobo, expresó que desde hace dos años no reciben ningún tipo de ayuda, ni beneficio, del gobernador José Gregorio Vielma Mora.

“En muchas oportunidades hemos introducido carpetas al ente gubernamental solicitándole ayuda para problemas con la luz, el agua, la carretera, las escuelas…pero nada. El consejo comunal ya se está venciendo y nosotros no hemos recibido nada. La vía que comunica al Chorro El Indio con Macanillo está prácticamente destruida, no hay paso ni para moto”, explicó.

Indico que debido a la problemática que afecta a la comunidad en cuanto a vialidad y falta de recursos, han entregado muchos documentos al Instituto de Vialidad Tachirense, IVT, a Corpointa y a la misma Gobernación, solicitando la ayuda necesaria, “pero todo es en vano, la respuesta es que no hay máquinas para trabajar”.

Enfatizó en que los niños de la comunidad están estudiando en una casa prestada, ya que no cuentan con una escuela digna. “En estos momentos los niños están viendo clases en el corredor de una casa que nos prestaron. Seguimos a la espera de que el gobernador Vielma Mora nos ayude a construir la escuela, que se cayó el año pasado”.

Apuntó que el único beneficio que venían recibiendo, hace dos meses, las nueve comunidades y los ocho consejos comunales, por parte del gobernador, ha sido la venta de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución, Clap.

Urbina le hace un llamado al Gobierno nacional y regional a tomar cartas en el asunto y a brindarles el apoyo necesario, que como consejos comunales deben recibir. “Estamos perdiendo el tiempo prácticamente. No tenemos dinero para nada. La comunidad se queja de que no hacemos nada, pero no es porque no queramos, es porque no tenemos presupuesto”, finalizó. (Sheila Colmenares)