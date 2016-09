Materia prima para poder continuar desarrollando su producción y financiamiento, son las principales necesidades de los cooperativistas del país, reunidos en la sede de Textileros del Táchira, frente a Cardeco, en un encuentro nacional auspiciado por Sunacoop, Superintendencia Nacional de Cooperativas.

No faltó quien dijera que, si no la consiguen, decenas de familias se quedarán en la calle; de allí la asistencia al “Encuentro con el movimiento cooperativo de la frontera”, para aprovechar a la superintendente “y pedirle apoyo, a ver cómo nos puede ayudar a través del Gobierno nacional para traer materia prima”.

Entre ellas está la cooperativa de Textileros del Táchira -antiguo Telares del Táchira-, presidida por Raúl Salamanca, quien agradeció ayer el apoyo a la familia Cortés para cristalizar la iniciativa textil. En la exposición enseña lo que están produciendo: coletos, trapo amarillo, secador y ovillo; sin embargo -asegura- pueden producir más, pero no tienen insumos.

Explicó que la principal materia prima que les falta es el algodón, que no hay en el país, “porque el Gobierno no ha hecho un plan para solventar. Ahorita tenemos que estar trabajando con materia importada, productos como el hilo; a pesar de que tenemos el proceso productivo del hilo, lo tenemos parado, el hilo está llegando del exterior y así es como estamos funcionando”.

— Si tuviéramos la materia prima, pudiéramos producir dril, que se utiliza para hacer los uniformes escolares y militares; lona para hamacas, liencillos para cobijas, bolsas de café, guantes y una variedad de cosas; es tela industrial pero de primera calidad, cien por ciento algodón -dijo Salamanca-, quien indicó que aunque la cooperativa está estable económicamente, si se quedan sin la materia prima, 121 familias que dependen de ella se van a quedar en la calle -dijo-.

Agregó que realizan las gestiones para importarla, aunque el Gobierno hasta ahora no les ha dado respuesta satisfactoria, y propuso que el Gobierno traiga la materia prima al país o elabore un programa de siembra en el país, que cumpla con el abastecimiento de algodón a las textileras.

De Aguasay para el mundo

En el encuentro llamó la atención la exposición de Carmen Cermeño, representante de la cooperativa Decocuragua, del estado Monagas, específicamente de Aguasay, un pueblo -dice- muy pobre que pasó a la historia porque su principal fuente de producción, la curagua, fue declarada patrimonio nacional; además recibió el primer premio en África en un encuentro de artesanos del mundo.

Cermeño explicó que es en la única parte donde procesan la curagua hasta dejarla a punto para hacer diferentes productos, todos -afirma con orgullo- hechos a mano por ella, nada de agujas, solo sus dedos, que le dan forma a todo el hilo, que ella también saca de la planta –que también expone-, como el famoso chinchorro de curagua, muñecas, portavasos, detalles para la nevera, sombreros para los carros y que se usan como broches, entre otros. También produce productos naturales, como aceites y harina, con el coco como principal ingrediente.

Yury Urdaneta, de la cooperativa Alma Verde, de Maracaibo, estado Zulia, dice que es chef y decidió orientar su sabiduría hacia esos productos, que expuso en el encuentro cooperativista que terminó ayer.

La cooperativa Linda Piel, del estado Aragua, muestra calzado para damas y niñas, y advirtió Julio Nieto, representante, la necesidad que tienen para conseguir materia prima y llama al Gobierno a que la importe para mejorar la producción nacional.

De Aragua vino a San Cristóbal la cooperativa “Poder del Pueblo”, que según señalaron Diamelis Tovar y Yajaira Campos, es de transporte regional y nacional, y aspiran al apoyo del gobierno para pasar las fronteras y llevar gente a otros países.

De Trujillo llegó impulsando el turismo, dijo Alfredo Aguilar, su representante, la cooperativa social turística “José Gregorio Hernández”.

César García, de la cooperativa Plasven RL, de Maracay, también se quejó por la falta de materia prima, pues dice que los tubos los fabrican con productos reciclados, pero también la requieren sin procesar.

De Amazonas vinieron las cooperativas de transporte de carga pesada, taxis, autobuses y turismo: Cacique Aramare, Cremoso Jivi, Orinoco del Sur y Los 6 Hermanos, respectivamente.

“Con lo que exportamos producimos divisas”

Pero no todo el mundo está a la expectativa de que el Gobierno les otorgue divisas para comprar la materia prima, pues algunas organizaciones, como la cooperativa de la frontera tachirense Sototarmo, integrada desde hace más de diez años por cinco mujeres, en San Antonio, han hecho esfuerzos y lograron exportar su producción de tubería PVC, y no solamente para autofinanciarse sino para lograr, con la venta de las exportaciones, generar divisas para comprar la materia prima que no consiguen en el país.

Eso sí, dice su responsable, Marta Sotomonte, han tenido el apoyo del Gobierno Nacional, aunque le ha reducido la entrega de materia prima en cuarenta por ciento, pero aseguran que la organización saldrá adelante y continuará su producción, si a nivel nacional llegan a tener problemas para conseguirla.

Todos coincidieron en sus necesidades y en el objetivo de unirse para lograr el propósito del encuentro: impulsar el sector y superar las necesidades.

Marina Sandoval Villamizar

Sunacoop impulsa el movimiento

cooperativo a nivel nacional

La Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) está impulsando el movimiento cooperativo a nivel nacional, para que “se fortalezca el músculo de la gente productiva del país”, dijo Elisa Ríos, directora del despacho, durante el encuentro de dos días realizado en San Cristóbal y que contó con la participación de cooperativas de quince estados del país, setenta y cinco cooperativas y ciento seis cooperativistas.

Indicó que plantean que, por estados, haya una estructura del movimiento en cada municipio, tres responsables de diversas cooperativas, “para articular con los que existen y con la gente que se está comenzando a organizar en cooperativas”.

Agregó que en octubre elegirán el Consejo Cooperativo Nacional, como lo establece la Ley de Cooperativas, del cual esperan que, con base en la asistencia del encuentro de ayer, salgan algunos posibles candidatos.

— Una de las funciones del Consejo Cooperativo es trabajar en conjunto con Sunacoop en las políticas de atención, importaciones, financiamiento. La mayoría de cooperativas nacen de un fondo que da cada cooperativista, y la mayoría está por el tema de la materia prima, que es una de las cosas que nos han afectado bastante; sin embargo, hay mucha gente que está produciendo dentro del movimiento. Se plantea que con los quince motores a nivel nacional haya un bloque -dijo-.

Agregó que el movimiento está disperso y requieren que se unifique para saber cuántos hay en las diferentes áreas, porque “dispersos no se puede lograr nada”.

Informó que a nivel nacional hay 344 mil cooperativas, y con el nuevo Sistema Integral Nacional de Cooperativas (Sincoop) hay 2 mil 800 actualizadas -añadió Ríos, quien informó que la ministra Ochoa lo lanzará después de revisar algunos detalles-.

— En estos encuentros queremos que el movimiento cooperativo se empodere de ese sistema y podamos organizarnos. Adicionalmente, esta actividad es de planificación, pues de aquí debemos salir con un equipo preparativo para la reunión especializada de cooperativas del Mercosur.

Agregó que plantean realizar una reunión binacional con cooperativas de Brasil, en octubre, y deben seleccionar un equipo para organizarla.

— Hoy deberíamos definir, por área productiva, qué vamos a exportar. A partir de eso, estamos planteando la creación de un fondo nacional de las mismas cooperativas para apalancar a otras cooperativas que necesiten una inyección de recursos.

Insistió en que para poderle plantear al presidente las necesidades de materia prima que tiene el movimiento, se debe consolidar este, para conocer cuántos son y lo que requieren. (MSV)