“Los productores agropecuarios no compartimos la tesis que la ´paz de Colombia es la paz de Venezuela´ y mucho menos los que vivimos en frontera, porque desde ya estamos sufriendo las consecuencias del desplazamiento de grupos irregulares, guerrilleros y paramilitares, hacia territorio venezolano, por ello pedimos al gobierno que nos explique los planes que implementará para garantizar la seguridad en la frontera”.

Esta declaración la dio Edgar Medina, presidente encargado de la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata), quien manifestó que la directiva del gremio ha recibido muchas denuncias de pobladores y productores de los estados Apure, Barinas y Táchira sobre el aumento de los delitos de robo de ganado, descuartizamiento de reses, extorsión, secuestro, asalto a fincas, robos, entre otros delitos.

Ante la eminente pacificación de Colombia -manifestó- aún no hemos sido invitados por el gobierno venezolano para que nos den a conocer los planes de seguridad que tienen los organismos militares para garantizarnos la seguridad y la paz en las poblaciones limítrofes con Colombia.

“Como venezolanos, también queremos que en Colombia haya paz, pero que esto no sea en perjuicio de la calidad de vida de nosotros, sólo queremos producir en paz, por ello hacemos un llamado al gobernador José Gregorio Vielma Mora y al Presidente de la República, Nicolás Maduro, para que nos expliquen cuáles serán los planes que implementarán para garantizar a los venezolanos que vivimos en frontera”, dijo.

Más inseguridad en la frontera

Asimismo aseguró que la situación de inseguridad que actualmente hay en las zonas está ocasionando que muchos productores no puedan ir a sus fincas, ocasionando un desplazamiento silencioso del territorio ocupado por grupos irregulares.

“Esta situación, sumada a la grave escasez de insumos agropecuarios, alimentos de la cesta básica, repuestos, maquinaria, reducción del cupo de gasolina, alza de los productos y de la mano de obra, entre otros problemas, está originando que se agudice la crisis en la producción de alimento”, manifestó.

Advertimos –dijo Medina- que de continuar esta situación, en los próximos meses se agravará el abastecimiento de frutas, verduras, carne y leche. Porque los únicos que estamos poniendo nuestro esfuerzo, patrimonio y hasta arriesgando la vida, somos los productores agropecuarios, por ello reiteramos nuestro llamado al Gobierno regional y nacional para que nos garanticen la seguridad de los habitantes de frontera.

Reducción del cupo de gasolina

Reiteró el llamado al Gobierno de dar solución a la reducción del cupo de la gasolina que está afectando la producción, ya que los camiones no pueden sacar los productos del campo porque no cuentan con combustible, la cantidad asignada no alcanza para ir y regresar a las finca, tampoco tenemos gasoil para el funcionamiento de los equipos y maquinarias agrícolas. Esta situación nos está obligando a abastecernos en las estaciones de gasolina alternativas, que venden a un precio superior; le recordamos al gobernador que los tachirenses también somos ciudadanos de primera, igual que el resto de los venezolanos, y deben tratarnos sin discriminación. Pagar precios altos de gasolina redundará en los precios de los alimentos.

Dijo que el pasado 17 de julio, por medio de la secretaria de gobierno, Miriam Febres, los directivos de Asogata “le entregamos al señor gobernador, José Gregorio Vielma Mora, un pliego de peticiones donde le exponíamos los problemas de inseguridad, escasez de insumos agropecuarios, suministro de combustible para los productores, y la facilitación de los CLAP para los trabajadores del campo, y a un mes y medio de esa reunión, aún no recibimos respuesta alguna”.