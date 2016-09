Trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal denunciaron a la alcaldesa Patricia Gutiérrez de Ceballos, porque no les ha aumentado el sueldo desde el año pasado, incluyendo a los docentes municipales, quienes aseguran que están amenazados por medio de oficio de bajarles el estatus si realizan cualquier protesta; de allí que el prefecto de San Cristóbal, Luis Osorio, cuestionó la “dictadura” que tiene la burgomaestre, “quien acusa de serlo al presidente Maduro y por el cual pide un revocatorio”.

Osorio –con un grupo de empleados de la municipalidad sancristobalense que estaban en su despacho- fue escogido para que diera a conocer la situación, “porque han hecho reuniones y están desesperados, el que máximo está ganando devenga 5 mil bolívares, incluso sin respetar ninguna tabulación. Vinieron a pedirme que fuera el portavoz de lo que está sucediendo en la Alcaldía; y si es necesario, harán una asamblea, a la que espero me permita entrar la señora Gutiérrez de Ceballos, para llegar a un acuerdo así como lo hicimos con la situación de los bomberos”.

Osorio, con un documento que le acababan de entregar los funcionarios municipales, manifestó: “Hoy hacemos esta denuncia porque la situación que se presenta en la Alcaldía de San Cristóbal es extremadamente irregular, es hora que la Contraloría haga su trabajo y se pronuncie; nuevamente tenemos un alcalde encargado, como ya se ha hecho costumbre dentro de esta alcaldía, en la que se están cometiendo una serie de irregularidades y no entendemos que hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del ente contralor y el presidente del Concejo Municipal”.

—Denunciamos que no se les ha cancelado ningún tipo de aumento salarial a los trabajadores, que están acéfalos de una representación sindical que realmente luche por sus derechos; vemos cómo aún está la empresa recaudadora llevándose el 15 por ciento de los impuestos que ingresan a la alcaldía, cuando tienen personal, y los mensajeros y el personal de limpieza del Concejo Municipal ganan mejor que los de la Alcaldía, y cada vez que el presidente decreta un aumento, los únicos que lo cobran son los directores y jefes, y la alcaldesa.

“Este gobierno de Patricia Gutiérrez de Ceballos ha incrementado una gran cantidad de divisiones y coordinaciones para justificar los altos salarios de los directores, cuando a los trabajadores no les llega a 5 mil; incluso hay quienes cobran 3 mil 500. Más grave aún es, que a pocas horas del reinicio de clases no ha habido un pronunciamiento por parte el sindicato Suma, porque a los maestros municipales no les han cancelado los aumentos del 2015 y 2016, es decir, ni el 55, ni el 10, ni el 17, y ahora este último decretado por el Presidente de la República”.

—La deuda con los docentes municipales es millonaria y los salarios que tienen son 5 mil bolívares quincenales, debe ser que los únicos que comen son los directores y la alcaldesa, que siempre está justificando que es culpa del Gobierno nacional que decreta y no le manda dinero, cuando la señora Gutiérrez de Ceballos nunca le ha hecho una solicitud, la hizo el veintinueve de junio por unas denuncias que hicieron los bomberos, y como era de esperarse, por desconocimiento de causa, la hizo mal, regresó a Caracas, se fue de vacaciones y luego sale diciendo que no les paga a los maestros porque no tiene dinero, cuando sabe que cada vez que el presidente decreta un aumento, debe reunirse con sus jefes de Administración y de Personal, e inmediatamente hacer el punto de cuenta porque el dinero ya lo aprobó el Presidente.

“Sin embargo, los maestros son amenazados si salen a protestar, incluso de bajarlos de su cargo, tienen un seguimiento por parte del sistema de protección de niños y adolescentes, que les han dicho que en caso de que coloquen una pancarta en su institución, serán cambiados de su cargo, porque según una ley interna que maneja la alcaldesa con supuestos representantes del sindicato de maestros, es el director el que decide hacia dónde lleva o no a los maestros, incluso muchos han sido desmejorados de su cargo. No entiendo el concepto de dictadura que tanto pregona de salir del presidente Maduro porque no permite que haya libertad de expresión, y tiene a los maestros amenazados y no les paga absolutamente nada”. (MSV)