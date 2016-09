Concejales del municipio Córdoba denunciaron aumentos irregulares en las tarifas del servicio de televisión por cable de la empresa Cable Norte.

“El servicio de cable comenzó en 650 bolívares en enero, lo han aumentado dos veces este año y para septiembre ya contemplan un aumento a 2.600 bolívares, sin consulta alguna”, manifestó José Gerardo Lizcano, concejal de Córdoba.

El edil explicó que la empresa ha hecho caso omiso de una sentencia judicial emitida por el Tribunal de Córdoba, que expone que no pueden subir la tarifa de 650 bolívares hasta tanto Conatel y los entes reguladores no se pronuncien sobre el caso. “Además de la sentencia, al tribunal llegó un oficio de Conatel, donde se informa que ellos no están autorizados para ejercer funciones de telecomunicaciones, hasta que no acaten la sentencia”, explicó Lizcano.

Pese a que la Cámara Municipal se ha reunido en varias ocasiones con los representantes de la empresa, estos no han presentado la relación de costos, que los concejales exponen como necesaria para llegar a acuerdos sobre las tarifas.

“Se ha tratado de conversar con la empresa en varias oportunidades, pero cada vez que nos reunimos no presentan el análisis de costo y siguen aumentando de manera inconsulta”, explicó el concejal Nelson Romero.

Los concejales invitan a los vecinos afectados del municipio a solicitar un cabildo abierto, para poder tratar el tema con todas las partes involucradas. “Si el pueblo lo solicita podemos hacer un cabildo abierto para tratar el tema, la empresa tiene que escuchar al comité de usuarios”, explicaron.

En caso de no ver correcciones por parte de la empresa de televisión por cable, los concejales exhortan a Conatel y a los demás organismos competentes a que realicen una supervisión a la empresa y se tomen las acciones y medidas que correspondan en beneficio de la comunidad de Córdoba.

