Los pacientes oncológicos del estado Táchira están a la espera de la reparación del equipo de radioterapia a fin de continuar con su tratamiento tan indispensable para poder conseguir calidad de vida incluso curarse.

Es de recordar que el equipo se dañó el 26 de junio, no obstante pasan los días y aún el arreglo no se ha hecho efectivo y esto aumentó la preocupación en los pacientes luego de haber sido diagnosticados con determinado tipo de cáncer.

Se tiene entendido que la pieza dañada se llama “magnetrón”. Y para pedirla, la Lotería del Táchira junto con el personal de servicio de radioterapia hizo un detallado informe, el cual fue enviado a Caracas y ahora los enfermos que se estiman son más de 90, aguardan rogando en todo momento a Dios para que llegue y así de nuevo reiniciar el tratamiento.

El doctor Jean Carlos Sánchez, director del Hospital Central, expresó que están esperando: “Hablé con el doctor Wilmer Báez y nuevamente le ratifiqué la necesidad de la compra, que se agilice el trámite para adquirir el magnetrón; igual se ha conversado con el presidente de Lotería del Táchira, Luis Aníbal Velásquez, porque se trata de insumo de altísimo costo, se tenía pensado que costaba 20 mil dólares y los números van por 80 mil dólares”.

“Se trata de una pieza de alto costo y sé por ello que se están haciendo las alianzas para ver si Lotería puede cubrir una parte y que el Ministerio del Poder Popular para la Salud apoye por otra vía, pero estamos bastante preocupados, es uno de los temas que nos tienen en contacto todo el tiempo con el propósito de reactivar el servicio que beneficia a los pacientes oncológicos que son muchos, además entendiendo que ésta es una de las unidades que mejor funciona en casi toda Venezuela”, enfatizó.

El daño de esa pieza es lo que de una u otra forma ha frenado la atención al paciente, no obstante se están haciendo las diligencias para tratar de conseguirlo lo antes posibles y de esta manera devolverles la tranquilidad a los usuarios, concluyó el director del Hospital.

