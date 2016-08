“Señor capitán mentira, si aquí en el Táchira traficamos armas y dólares, está poniendo en ridículo a las Fuerzas Armadas de Venezuela”, así respondió José Vicente Sánchez Frank luego de las declaraciones ofrecidas por el gobernador José Gregorio Vielma Mora, vía Twitter, el martes en horas de la noche, donde lo acusa de ser el brazo financiero de los actos terroristas en el estado.

“Este pueblo conoce a Sánchez Frank, tengo 44 años al servicio de la educación en muchas instituciones educativas, nacionales e internacionales”, aseveró el dirigente de Voluntad Popular, quien estuvo acompañado por el secretario de la MUD, Santiago Contreras.

“No sé si usted, gobernador, podrá decir que ha hecho lo mismo en este estado, porque recuerdo que ofreció una planta de alimentos para los productores y no se ha visto; prometió cinco mil novillas y no han llegado; aseguró que terminaría la autopista San Cristóbal-La Fría y ni siquiera ha finalizado la obra del distribuidor de San Josecito; se comprometió a entregar el distribuidor de la vieja ULA y no lo ha hecho; ofreció una oficina del Banco Central para nueve rubros de exportación agrícola y nada”, apuntó el exrector de la Unet.

Retó Sánchez Frank al primer mandatario regional, al preguntarle: ¿no sé si usted se atrevería a reelegirse; yo lo hice en la Unet por cuatro años más, con el 72 %, y salí porque ustedes me sacaron; trabajé treinta y cinco, once como rector y cuatro como secretario. Yo lo invito a que se cuente y le diga al presidente Maduro que se cuente, que se haga el referéndum. Ayude a que se estructure el cronograma de elecciones, que corresponde constitucionalmente, y deje de estar inventando?

“En otra oportunidad dijo que me habían dado 220 mil dólares, y lo que hago es trabajar por el estado; pero, en todo caso, mídase, si premian o no su gestión”, apuntó el representante de VP.

Recordó que en una oportunidad habló el primer mandatario regional de trabajar por una efectiva integración fronteriza y lo que hizo fue cerrar la frontera durante un año.

“Estoy convencido de que usted no quiere al Táchira, lo odia, porque este fue el primer estado que le instalaron el chip para poder echar gasolina; el primero en comprar por terminal de número de cédula, y es en la única parte del mundo donde traer productos de la misma Venezuela es contrabando”, subrayó el exrector de la Unet. Con respecto a la apreciación del gobernador sobre que el alcalde Smolansky proveerá de armas a los violentos del Táchira, expresó que forma parte de la campaña de persecución del Gobierno contra Voluntad Popular, “ya se llevaron a Goicochea y ahora andan persiguiendo a otros alcaldes”. (NP)

Nancy Porras