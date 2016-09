“Este 04 de septiembre los empleados de la Gobernación no tenemos nada que celebrar”

Para reconocer el desempeño de las personas que trabajan al servicio de las funciones del Estado, cada 04 de septiembre se celebra en Venezuela el Día del Empleado Público; sin embargo, para Vidal Agelvis, secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Gobernación del Táchira, “los trabajadores de esta institución no tienen nada que celebrar”.

17 años con un contrato colectivo vencido, es una de las principales razones que ensombrecen la conmemoración de la fecha, “desde 1999 no se firma un nuevo contrato colectivo, y ninguno de los gobiernos que han pasado en estas casi dos décadas ha atendido esta situación”, explicó Agelvis.

La designación de un inspector de Trabajo, a nivel regional, es el primer paso que consideran necesario para comenzar con las conversaciones sobre la convención colectiva, “sin inspector no se puede hacer ninguna discusión jurídica legal, por tanto le pedimos al ministro del Trabajo para que nombre al inspector y así se pueda hacer efectiva la discusión del contrato colectivo”, indicó.

Por otra parte, el dirigente sindical denunció acoso laboral a algunos trabajadores de la Gobernación: “Se han hecho movimientos a oficinas fuera de la ciudad de San Cristóbal con el objetivo de instigar a los trabajadores que ejercieron su derecho constitucional al firmar por el revocatorio presidencial”.

“Para hacer digna la conmemoración de esta importante fecha, esperamos que el gobernador se pronuncie este domingo para iniciar la discusión del convenio colectivo y se deje a un lado el hostigamiento a personal dentro la Gobernación por razones políticas”, manifestó Agelvis.

(Manuel Roa/Pasante)