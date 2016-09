Expenden productos importados en espacios del Pabellón Colombia

“Hay de todo, desde una crema de dientes, hasta papel, jabón, champú, lentejas, arroz, aceite, azúcar y panela. Y si usted solo quiere llevar un producto lo puede hacer, pero también se puede llevar un bulto”. Así lo dijo un comprador cuando salía del Pabellón Colombia del Complejo Ferial de Pueblo Nuevo, cuyas puertas abrió el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, este lunes en la mañana, para el expendio de alimentos y víveres, en su propósito de resguardar la soberanía alimentaria y evitar el “bachaqueo” y la especulación.

Y es que no se trata de productos de manufactura nacional, como los de Pdval o Mercal, cuyos precios son bajos, sino de importados de Colombia y Brasil por empresarios venezolanos, a quienes el Gobierno facilitó los salvoconductos y los requisitos necesarios para lograr la colocación de esos alimentos y productos de higiene personal y de casa.

Desde que el primer mandatario abrió el pabellón, poco antes de las 7:00 de la mañana, había gente haciendo cola, aspirando a tener la oportunidad de conseguir productos más baratos. No obstante, aunque el movimiento era considerable, los usuarios salían prácticamente sin nada; muchos, de hecho, no llevaban nada.

— Compré arroz, azúcar, lentejas, lo más indispensable, por lo que estamos luchando día a día aquí para conseguir. Sí creo que es una alternativa, porque hay de todo y es más económico que los productos colombianos que están vendiendo los supermercados y que están un poquito más caros -dijo Alexandra Acosta-.

María Rangel comentó que: “estaba mirando, porque hay que tener efectivo, no hay punto para tarjeta, pero sí me parece una alternativa”, respondió cuando se le preguntó si no había comprado nada porque estaba caro”. Otros bromeaban: “hay pollo a mil 400 bolívares, pero sin punto” –decían-.

En cuanto a los precios, a Luis Chacón le “parecieron bien, para cómo está el bachaquero, que cada día lo está vendiendo peor. El arroz se consigue afuera casi en 2 mil 500 bolívares y aquí está en mil 300 bolívares; el café (de cuarto de kilo) me costó 880 y en la bodega lo venden a mil 200 bolívares; además que uno puede comprar tranquilo” -agregó-.

Gustavo Zambrano, por su parte, lo consideró una alternativa: “este lavaplatos, por ejemplo, de 450 gramos, aquí está en 2 mil 100 bolívares, cuando el bachaquero lo vende a 6 mil bolívares, y más si no tengo que desplazarme a Colombia, donde corro riesgo y tengo que pagar por trasladarme, y no me importa de dónde vienen los productos, porque no le puedo echar dinero a la olla, tengo que echarle comida, y en muchos países, sobre todo los de Europa, el 90 por ciento de sus productos son importados”.

Otro ciudadano, que omitió su nombre, coincidió en que “los precios están bien. La arveja, por ejemplo, en Cúcuta está en 3 mil pesos, son mil 300 bolívares, y aquí está en mil 400 bolívares, pero si la gente va tiene que cruzar, agarrar una buseta de ida y vuelta, llevar a su niño. Entonces es más fácil venir aquí y comprar” -dijo el ciudadano-, mientras otros comentaban que parecía mentira, pues desde hacía mucho no tiempo no veían bultos de productos en el mercado que se pudieran comprar de manera legal.

No es alternativa

No todos consideran esa venta una alternativa. Libardo Guerrero, quien llevaba una paca de café de cuarto, no fue muy explícito, cuando dijo que “está caro”. Sí comentó que esa bolsa la compró en 800, pero en la calle la conseguía más barata.

Carolina Madriz respondió que: “alternativa es que a la cadena de producción venezolana la supervise el Gobierno, porque si se produce Colgate, en Valencia o Caracas, por qué aquí no llega, sino que llega una vez al mes, cuando me toca mi cédula. ¿Para dónde se va eso?, eso se va por los caminos verdes, lo que hay es que ponerle coto a la Guardia Nacional, que no deje pasar a los contrabandistas”.

Madriz insistió en que es una venezolana que no les ha comprado “a los bachaqueros. Si no tengo arroz, no como; no soy tracalera, no pago a tracaleros y no pago a corruptos; entonces, yo no voy a comprar algo caro, no me parece alternativa, me parece igual de caro; tampoco estoy de acuerdo, si nosotros producimos aquí, los propios productores lo están tracaleando, al llevárselo para otro lado; por qué el Gobierno ahora tiene que traernos cosas caras, porque nuestros propios productores están de contrabandistas”.

El único producto venezolano es el café, que según el presidente de Corpotáchira bajó el precio del producto para ofrecerlo en el Pabellón. El kilo de café estaba a 6 mil bolívares, 400 gramos costaban 2 mil 400, y 200 gramos a mil 200 bolívares. En la venta del Pabellón Colombia también hay ropa.

Agroquímicos que no hay en el país

En la venta del Complejo Ferial también hay una sección de agroquímicos.

Entre los vendedores está -dijo- el “chácaro” José Gregorio, quien aseguró que: “la gente está receptiva porque estos productos no los hay en Venezuela. Aquí hay de todo; insecticidas, fungicidas, matamalezas, abonos foliares. Se va a traer de todo, ahorita están descargando el carro. Como hay escasez y la gente bachaqueaba por ahí, la Amina a 110 mil bolívares, y aquí vale 85 mil bolívares”, expresó e indicó que una asociación se llevó 300 pailas de Glifosan. “Es que había una necesidad muy grandísima, el presidente de Agropatria, que estaba aquí, dice que de esto no tiene nada”.

Andrés Mora informó: “aquí hay los productos que no se consiguen en el país, son traídos de Brasil y Colombia; vamos a estar -creo- por dos meses”.

Sobre la reacción de la gente, informaron que hay personas que manifiestan molestia, pero ellos no les responden nada. “Aquí estamos vendiendo, al mayor y al detal, cualquier producto, por cajas o por bulto”.

Algunos precios

Víveres

*** Arroz: 1.400 y 1.500 /// Bulto (24 unidades) a 34 mil 800.

*** Azúcar: 1.500 /// Bulto (50 kilos) a 70 mil

*** Frijol: 1.790 medio kilo /// Bulto a 21.470

*** Arveja: 955 y 977 bolívares y las 12 unidades a 11 mil 464.

*** Lenteja: 1.400 y 1.800 bolívares.

*** Caraota negra: 1.592 bolívares.

*** Salsa de arándanos: 1.950 bolívares.

*** Vino tinto: 1.380 bolívares.

*** Pasta de trigo: 1.500 bolívares.

*** Harina de trigo todo uso: 1.300 bolívares

*** Salsa de tomate mediana: 1.800 bolívares

*** Mayonesa de 450 gramos: 2.100 bolívares.

*** Chocolate de taza: 1.950 bolívares

*** Panela: 900 bolívares.

*** Aceite: 1.850 bolívares el litro.

*** Mantequilla: 25 mil Bs/15 kilos.

*** Café: 6 mil bolívares el kilo.

Artículos de uso personal

*** Champú: 3.240 bolívares.

*** Jabón de tocador: desde 1.890 y 2 mil 160

*** Desodorante: 3.240 bolívares

*** Jabón de pasta: 300 y 350 bolívares

*** Crema dental: 850 y 950 bolívares.

*** Papel higiénico: a 450 bolívares.

*** Jabón en polvo; 950 bolívares

600 toneladas para combatir la especulación

El presidente de Corpotáchira, Luis Hernández, informó que en el Pabellón Colombia hay más de 600 toneladas de comida importada, con las que el Gobierno se propone combatir el “bachaqueo” y la especulación, y asegura que con los precios y la cantidad de productos, el “bachaquero tendrá que volver a trabajar, porque no podrá competir”.

Hernández no indicó cuánto va a durar la venta de productos importados en el Pabellón Colombia, pues algunos vendedores dijeron que “parece que dos meses”, pues no tienen “tiempo de duración, pero la idea es mantenerlo lo necesario, porque si hay más azúcar, el costo del azúcar baja aquí, a mayor cantidad menos especulación” -reiteró-.

— Algunos comentan que los “bachaqueros” son los que van a aprovechar para comprar, guardar y luego encarecer el producto.

— Lo máximo que venden son cuatro bultos, pero con estos precios no puede llevárselos, porque no tiene cómo competir, porque aquí, por ejemplo, la panela vale mil bolívares y en los supermercados mil 800; si la compra aquí, en cuánto la va a vender.

Explicó que hay control, registro y seguimiento de las ventas, con copia de registro mercantil y RIF; incluso, si las organizaciones compran, como el caso de los panaderos, son los mismos dueños de las panaderías quienes se llevan la harina.

Hernández indicó que la actividad la organiza la Gobernación, “a través de las directrices de la presidencia de la República, con los salvoconductos; se generó este abastecimiento con productos importados de Colombia y Brasil, aquí hay tres empresas que están haciendo esta movilización”.

Agregó que la venta estará abierta de ocho de la mañana a tres de la tarde, y que desde ayer al mediodía los compradores podrían pagar con punto de tarjeta de débito, crédito y el tique-cesta electrónico. (MSV)

Marina Sandoval Villamizar