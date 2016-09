San Antonio.- La directiva de Fedecámaras Táchira y los gremios de comerciantes, transportistas de carga, auxiliares aduaneros, operadores cambiarios del área fronteriza reiteraron este jueves el llamado a los presidentes de Colombia y Venezuela para que reabran de una vez por todas los puentes internacionales, a fin de que fluya el libre intercambio de mercancías dentro de las leyes aduaneras.

La petición la formularon luego de la reunión que sostuvieron en San Antonio los directivos de Fedecámaras regional, Cámaras de Comercio, transporte de carga internacional, auxiliares de la administración aduanera, operadores cambiarios fronterizos y representantes de otros sectores productivos de la región fronteriza.

El presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar, quien fungió como vocero, afirmó que “no se puede seguir manejando la frontera de forma discrecional, en beneficio de ciertos y determinados funcionarios, que están utilizando últimamente las trochas para el traslado de mercancías, con el visto bueno de algunos funcionarios colombianos que permiten la salida de productos de ese territorio”.

Exhortó también a los organismos empresariales de Colombia, Fenalco y Cámara de Comercio de Cúcuta, a pronunciarse sobre esa materia, porque asegura que esa situación está creando fricciones entre los comerciantes que viven en la frontera.

“Tenemos entendido que pasan 23 gandolas diarias por las llamadas trochas, con mercancía. Por qué esas gandolas no pasan por los puentes de San Antonio, Ureña y Unión, por qué no pagan los impuestos de importación y exportación, por qué no se paga la patente de industria y comercio, por qué no se contrata a los transportadores de carga de la frontera que están aguantando hambre”, se preguntó el dirigente gremial.

Solo en el sector transporte de carga hay más de 5 mil familias afectadas por el desempleo. A ellas se suma 180 empresas que funcionan como auxiliares aduaneros, que generan sustento para más de 3 mil hogares. También los operadores cambiarios están cerrados y un alto porcentaje del comerciante y la industria está paralizado.

Aguilar denunció que las gandolas con mercancía que pasan la frontera colombo-venezolana ya están llegando a diferentes estados del país, con productos a precios demasiado abultados. No sabemos qué hace la Sundde al respecto, añadió.

Con esa práctica ilegal no se está apoyando al sector productivo nacional, por el contrario, lo perjudica aún más. También se afecta la salud emocional de empresarios, trabajadores y ciudadanía en general. Reiteró que los gremios productivos han planteado al Gobierno que, dentro de los parámetros legales, se permita a los industriales, empresarios, comerciantes, ganaderos y agricultores, que tienen su permisología en regla, importar materia prima e insumos de manera legal, pagando los tributos en las aduanas, a fin de trabajar en paz, reactivar los sectores aduanero, transporte de carga internacional y oxigenar la economía de la frontera, del Táchira y Venezuela.

“Los funcionarios del Gobierno no pueden seguir dando malos ejemplos, violando las normas y leyes del país y también normativas internacionales. Llamamos a los funcionarios del Gobierno colombiano a respetar las normas, no permitiendo la salida de productos de allá para acá sin el paso por las aduanas, control que debe de prevalecer”, acotó.

Finalmente, señaló que los gremios públicamente han denunciado el ingreso ilegal de mercancías por las trochas y, como noticia criminis, alguna autoridad tendrá que investigar, porque tienen que haber responsables.

José G. Hernández