Otro día más y la basura o los desechos sólidos, apilados en varios sectores del centro de San Cristóbal, afean este importante sector comercial de la capital tachirense.

Y no porque al parecer no haya pasado el camión recolector, pues aunque algunos de los buhoneros que este domingo estaban trabajando en la calle dijeron que no habían visto pasar el camión, si no pasó es porque hay personas a las que se les está despertando la conciencia y no sacaron los desperdicios.

No obstante, hay sitios en que se han amontonado, principalmente en las calles, pues en las dos principales arterias viales, las avenidas Isaías Medina Angarita y Francisco García de Hevia –conocidas como Séptima y Quinta-, que cortan el centro histórico y comercial de la ciudad, se veían más limpias, aunque desde la plaza Bolívar hacia la Carabobo, muchos espacios estaban más “cochinos”.

La situación en la Quinta avenida era similar, aunque la parte más limpia de esa arteria vial se veía desde la Carabobo hasta la calle 9, pues incluso en la calle seis, entre la avenida y la carrera 4, había un montón de basura y con bastante hediondez.

Una señora que hace vida en ese sector comentó que “esa basura está desde el viernes”.

— Creo que el aseo pasó antier. Huele mal, a veces ese olor no se soporta. Lo que pasa es que todo el mundo viene y bota la basura ahí, hasta botan huesos pichos, y los señores del aseo creo que ayer no trabajaron, y hoy tampoco -dijo-.

Se desconoce si es que en los sitios donde no se ven las bolsas de basura amontonadas es porque no las han sacado los establecimientos comerciales, pero en algunos espacios sí están regadas por la acera y la calzada; no se sabe si por la gente que busca entre la basura, o los animales, en un intento de buscar comida.

De allí que hay sitios que pareciera tienen tiempo sin que les pasen la escoba, por lo que el llamado es al ayuntamiento, a limpiar esa zona comercial de la capital tachirense.

De acuerdo con el alcalde de Torbes, el relleno estuvo cerrado para botar los desperdicios porque la máquina para tratar la basura en el vertedero de San Josecito se había dañado. No obstante, anunció que la repararían para que los municipios que se sirven de ese recinto pudieran proceder a hacer nuevamente la recolección.

(Marina Sandoval Villamizar)