Luis Osorio, prefecto del municipio San Cristóbal, manifestó que “la gente entendió más el llamado a la paz, a la tranquilidad. Lo que evidenciamos fue la tranquilidad de un pueblo, que era lo más importante, porque desde ayer (miércoles) la gente estaba en zozobra por una gran cantidad de rumores falsos. Incluso se había dicho que no iban a abrir la frontera, que había personas armadas que iban a tomar los vehículos, un grupo de motorizados recorrió parte de Barrio Obrero y amenazaba a los comerciantes que si abrían les iban a incitar el saqueo”.

La autoridad civil hizo el balance de la situación en la ciudad, después de haber recorrido desde la 5:00 de la mañana –dijo- toda la ciudad, y calificó la situación de “normal”.

Indicó que si en la mañana el 20 por ciento del comercio no había abierto, lo hizo pasadas las 10:00 am: “Cuando vieron a la policía patrullando y desplegados los cuerpos de seguridad, todos estaban dentro de sus establecimientos, pero les preocupaba salir, les dijimos que abrieran, que había seguridad, y así lo hicieron entre otros negocios, El Surtidor, Zarina…, íbamos a estar alerta”.

Sobre la poca afluencia de personas, indicó que también obedeció a que “el transporte no laboró de 5.00 a 7:00 de la mañana, pero afortunadamente, en muchos espacios, le permitieron a la gente llegar un poco tarde. El transporte no salió a trabajar a primera hora porque habían dicho que iban a tomar las calles y algunos puntos específicos, incluso todavía esta mañana, el concejal José Vicente García hizo un llamado a estudiantes de la UNET a que salieran a protestar, tal vez porque en el desespero no pudieron salir a hacer lo que habían planificado”.

No obstante, Osorio hizo un llamado a la paz, pues consideró que “la gente no puede repetir más las situaciones de violencia que se han presentado en otras oportunidades, aunque hubo miedo de repente, en el comercio, de que los fuesen a saquear, por los llamados que habían hecho de que el primero de septiembre no abrieran, también amenazaron a los centros comerciales de Barrio Obrero, pero afortunadamente, hasta ahora todo ha transcurrido en paz”. (MSV)