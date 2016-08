“Nunca he llamado a tomar la alcaldía como lo quiere hacer entrever el ciudadano Germán Duarte y también la alcaldesa Patricia de Ceballos. Yo me voy al marco legal que tengo y simplemente los invito a revisar la Ley, donde están muy claras las competencias de la alcaldía. Mi llamado a los usuarios es a denunciar ante las instancias competentes, porque están vulnerando sus derechos”.

Así se expresó la secretaria general de gobierno regional, Miriam Febres, respecto al paro de transporte, que se mantiene por séptimo día consecutivo en la entidad, reiterando que su llamado no fue a tomar una vía ni a quemar una unidad, porque es enemiga de eso: “En primer lugar en nuestros corazones debe reinar la paz, pero que no se me cercenen los derechos que tenemos como ciudadanos”.

Recordó que en la reunión que sostuvieron con el transporte, que se prolongó unas 10 horas, el sindicato habló de ocho puntos: “Nosotros aprobamos siete puntos; el octavo, que tiene que ver con el incremento del pasaje, ellos saben muy bien que eso es un lineamiento del Gobierno nacional, lo debe dar el ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina. Ayer hubo reuniones a nivel central, estamos a la espera de los resultados”.

De acuerdo con Febres, ciertamente se habla de un incremento del pasaje, pero no “de manera arbitraria y desmedida” como lo hizo el Sindicato del estado Táchira que elevó la tarifa urbana a 100 bolívares.

—Nos mantuvimos en discusiones permanentes, en mesas de diálogo, pero en algún momento el sindicato le dio una patada y nos dejó sorprendidos. El señor Germán Duarte me está inculpando del paro, y no tengo nada que ver. Si uno es conocedor de las leyes, existe la Constitución; y en el artículo 178 salen las competencias que deben tener las municipalidades, inclusive nosotros como gobernación. El numeral 2, me habla de las competencias de las alcaldías con los servicios públicos, vialidad y transporte.

Agregó que además en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los artículos 56 y 58, hay literales que indican que el transporte es una competencia directa de las alcaldías, en este caso hay que hacer mención puntual a la Alcaldía de San Cristóbal: “Les corresponde a ellos pronunciarse. La alcaldesa debe convocar a reunión al sindicato, al comité de usuarios, al Sundde y revisar el esquema de precios que están proponiendo. Por lo que yo entiendo, esas mesas de trabajo nunca las ha habido”. (MC)