Parte del transporte no laboró este lunes por fallas en suministro de combustible

San Antonio.- Un porcentaje significativo del transporte de pasajeros del eje San Antonio-Ureña no laboró este lunes por los problemas existentes con el abastecimiento de combustible para las estaciones de servicio, donde surte este sector del parque automotor.

En las rutas urbanas y suburbanas de las poblaciones fronterizas se observaron escasas unidades de transporte y los usuarios se vieron obligados a esperar largos intervalos de tiempo para abordar las busetas o autobuses que les trasladaran hasta su destino.

Según los transportistas, a pesar de las solicitudes hechas semanas atrás a los representantes del Gobierno y de la Mesa de Combustible en el estado Táchira respecto a la situación de abastecimiento de gasolina y gasoil en la estación de Tienditas, las fallas han continuado. El pasado sábado, pocas unidades pudieron surtir y este lunes, cerca del mediodía, aún no había llegado la gandola que abastece a la citada estación, donde surte casi la totalidad del transporte de pasajeros del eje limítrofe.

El presidente del sindicato Unión de Transportistas de la Frontera, Celestino Moreno, denunció que aproximadamente 80 por ciento del parque automotor del gremio estaba este lunes sin combustible, ya que el sábado solo hubo para unas pocas unidades y este lunes no llegó la gandola.

Aunque el domingo no hay abastecimiento de combustible, las unidades de transporte estuvieron trabajando, pero este lunes no contaron con gasolina ni gasoil. “La bomba está cerrada, sabemos que las plantas refinadoras de Venezuela no están produciendo suficiente combustible y, de paso, pareciera que los gandoleros aplican la ´operación morrocoy´; tenemos problemas con el suministro”, dijo el dirigente del transporte.

Señaló que al no disponer el transporte de pasajeros del combustible necesario se ve impedido de prestar un servicio eficiente a los usuarios de San Antonio y Ureña. Moreno, además, apuntó que a las unidades de transporte no les han restituido el cupo de combustible que les fue reducido.

En las recientes reuniones sostenidas con representantes del Gobierno regional prometieron al transporte que iban a restituir el cupo; sin embargo, eso no ha ocurrido aún, dijo Moreno. “Es más, estamos empezando el mes y a algunas unidades en la bomba de Tienditas les ha salido fin de cupo, pero se van a otras estaciones y sí pueden echar combustible; entonces, no sabemos si es que están manipulando el sistema. Pedimos que se respete el derecho al combustible”, añadió el vocero.

El dirigente sindical hizo un llamado al gobernador y a los representantes de la Mesa de Combustible en el estado Táchira, a fin de que se corrija la situación presentada con el suministro de combustible. (JGH)