“Pasajeros no viajaron porque responsables de la salida no solicitaron la autorización”

Los pasajeros que iban a Caracas y quedaron embarcados en la avenida Rotaria, en medio de un aguacero, porque aparentemente nunca llegaron las unidades que los iban a trasladar, no pudieron viajar, al parecer porque los responsables de los autobuses no solicitaron la autorización ante la oficina de Transporte Público del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) en el Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, y porque tampoco contrataron con el terminal privado unidades para hacer servicios especiales.

Así se conoció tras conversar con representantes de ambas instituciones pública y privada.

El coordinador de Transporte del terminal privado, Abel Cárdenas, dijo que según explicaron las personas que llegaron a sus instalaciones, ellas fueron citadas por la MUD en la avenida Rotaria, donde supuestamente la organización política de oposición en la entidad les iba dar la logística e iban a abordar los autobuses; pero con el “palo de agua” que cayó, se resguardaron en dicho terminal y preguntaron por un servicio para Caracas, “pero nosotros no teníamos contratado ningún servicio adicional, y no tuvimos cómo prestar el servicio con los autobuses”.

Informó que el martes salieron los autobuses “como normalmente salen para su destino”, y fue después, cuando al parecer algunos propusieron que no los dejaran salir, porque no les daban listín a las unidades de otras líneas que los iban a llevar.

— Nosotros les informamos que el terminal privado tiene una ruta programa y que los autobuses habían salido “full”, y tampoco tenía nada que ver con que no les daban listín, debe ser por el terminal público que les negaron los listines, porque nosotros imprimimos un listín y no teníamos ningún tipo de problema, declaró.

— ¿Ustedes no podían habilitar los autobuses de las otras líneas?

— Nosotros podemos habilitar cuando tenemos autobuses de sobra, ayer se sacaron los carros normalmente con la gente, full para todos esos destinos, pero somos un terminal privado y no podemos emitir ningún tipo de listín a otra empresa, ese lo emite el terminal público, a través de la oficina del Intt del terminal público de San Cristóbal.

Agregó que en la aglomeración llegaron supuestos organizadores del viaje, que informaron a la gente que los autobuses no habían llegado porque el Intt no los había autorizado.

— ¿Es legal que Tránsito no les haya dado el listín?

— No sé si es verdad o mentira que Tránsito hizo eso, cada persona que quiera habilitar un autobús lo habilita normalmente, y en efecto, un autobús sin listín no puede salir de viaje.

— Al parecer, dicen que los militares no permitieron la salida de las unidades.

— Eso salió por Twitter, pero es mentira, no nos llamó ningún militar, porque nosotros lo que dijimos fue que no teníamos cómo llevarlos, y no podemos meter otras unidades.

INTT: no hubo solicitudes

ara habilitar unidades

Por su parte, voceros del Instituto de Tránsito Terrestre en el Terminal consideraron que lo “que hubo fue mala información”, por cuanto además el Instituto en los terminales privados no tiene personal, y en la oficina no hubo solicitudes para habilitar unidades.

Ratificaron que en la línea de transporte privada no tenían la certificación para prestar el servicio de esa ruta o el permiso para sacar unidades, y se cohibieron para sacar una unidad fuera de ruta.

Explicaron que en el Terminal hay un punto de inspección y control del Intt.

“Todas las unidades que entran a cargar en el Terminal en la tarde deben pasar por el punto de inspección y control; ahora, las que son habilitadas también deben pasar por ese punto y si no cumplen con lo establecido, con lo reglamentario, bien sean los cauchos, luces, vidrios, documentación y los dos conductores, no pueden salir, pero ninguna empresa ha solicitado la habilitación, por cuanto tienen que vender el pasaje y se tiene que ver a cómo van a vender el pasaje. Deben pasar primero por aquí por la oficina previo a que empiecen a vender los pasajes”.

(Marina Sandoval Villamizar)