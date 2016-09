Choferes de las líneas Rústicos La Consolación y Unión San José no respetan a los usuarios que presentan alguna discapacidad a la hora de prestarle el servició público, así lo denunció Guillermo Torres.

Torres, a quien le amputaron una pierna y se apoya en dos muletas para poder caminar, informó que desde hace tiempo estas líneas le han negado el traslado hasta su vivienda, ubicada en El Junco Páramo, municipio Cárdenas.

“Me parece una verdadera falta de respeto que estos señores se den a la tarea de dejarme botado en la parada, solo por tener dos muletas. El trato que recibo de ellos es inhumano. Son groseros y se molestan cuando les cancelo con 20 bolívares, cuando no les debería ni pagar porque soy de la tercera edad”, expresó.

Aseguró que muchos de los choferes de estas líneas lo conocen y saben dónde vive, pero por el solo hecho de cargar muletas y pagar 20 bolívares lo dejan botado. Su única salvación es cuando hay más usuarios esperando la unidad de servicio público, “me ha tocado subir esas cuestas tan complicadas a pie, porque me dejan parado ahí”.

Comentó que hace días tuvo una discusión con un chofer de la línea Rústicos La Consolación por no llevarlo: “yo salgo cansado del trabajo y más con mi discapacidad, y a estos señores no les gusta cargarme. Antier tuve un problema con un chofer y tiré la muleta al piso, le dije que la próxima vez que me deje parado ahí y no me lleve, lo voy a denunciar, lo voy a esperar de regreso y le colocaré clavos en el piso para que se espiche”.

Torres le hace un llamado al gobernador José Gregorio Vielma Mora, a que lo ayude, para que personas como él dejen de ser maltratadas verbalmente: “señor gobernador, somos muchos los discapacitados que, como yo, son agredidos física y verbalmente por personas inhumanas y falta de sensibilidad y respeto hacia el prójimo. Las unidades de transporte ya poseen las calcomanías que dicen que las personas de la tercera edad deben cancelar la mitad”, concluyó. (Sheila Colmenares/pasante)