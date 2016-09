Preparan III Festival de Ovinos y Caprinos

Preparan el tercer Festival de Ovinos y Caprinos del estado Táchira, que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el dos de octubre, especies estas que han contado con el apoyo desde hace dos años de las autoridades gubernamentales, según lo expresó William Ramírez, presidente de Instituto Autónomo de Producción Rural del estado Táchira (Iapret).

En la antesala a esta actividad se llevará a cabo una serie de actividades de importancia, todas en el complejo turístico Floryana, donde se espera contar con la presencia de un grupo significativo de productores, a partir del 28 de septiembre.

Precisó que, durante muchos años, el estado no figuraba a nivel nacional; no obstante, por un trabajo amplio hecho en materia de organización y la dotación de equipos e insumos, hoy el Táchira destaca entre las estadísticas del Ministerio de Producción Agrícola y Tierra, como un estado productor dentro de los rubros ovino y caprino; está en el segundo lugar a nivel nacional.

“El trabajo que se ha hecho se ha ido fortaleciendo, sobre todo en el tipo de rebaño, y esto se constituye en una ventana, no solo para los productores del estado Táchira sino del país y Colombia, los cuales también participarán con importantes exposiciones”, dijo William Ramírez.

Ingresarán animales desde el 28 de septiembre y simultáneamente se dictarán charlas, porque existe el empeño de buscar las formas más efectivas para trasferir tecnología para el mejoramiento de este proceso productivo; por eso se contará con profesionales, especialistas que van a pasar por los temas de la manipulación de alimentos, enfermedades comunes, reproducción de caprino y ovino, hasta el manejo de la leche.

El festival comenzará el 30 de septiembre, a las nueve de la mañana, donde regirá un programa especial, pues se tendrán más de 350 ejemplares en el parque Exposición.

También tienen prevista una subasta, venta de animales tanto ovinos como caprinos. Mencionó que han venido creciendo, de allí que en este tercer festival se van a ver otros tipos de animales. (NP)