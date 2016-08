El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup estuvo este viernes en Táchira, como parte de una gira nacional para promover el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.

Ramos Allup indicó que desde el jueves y hasta el próximo domingo realiza una gira en representación de la Mesa de la Unidad Democrática por los estados Mérida y Táchira, al tiempo que invitó a todos los venezolanos a movilizarse y participar en la actividad convocada para el primero de septiembre en la ciudad de Caracas, informó La Opinión.

“El régimen buscará detener al pueblo el próximo 1 de septiembre cuando se tiene organizada una marcha pacífica en Caracas, buscando con ello encuentros violentos, pero no caeremos en su juego y desde donde sea van a protestar pacíficamente, para hacerle saber al presidente Maduro y a sus enchufados que esto ya no se lo aguanta el pueblo venezolano”, dijo el Diputado, asegurando que el gobierno oficialista esta temeroso, porque no encuentran salida alguna a la crisis que generó “la mal llamada revolución”, concluyó.